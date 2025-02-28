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Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi

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MHP lideri Bahçeli'nin Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yıl dönümü dolayısıyla Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı telefonla aradığı ancak yanıt verilmemesi üzerine görüşme talebinin geri çekildiği ifade edildi. Konuya ilişkin MHP'den resmi açıklama yapılırken CHP lideri Özel ile görüşen Fatih Erbakan da yaşananlara ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi'nin kurucu lideri ve eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yıl dönümü dolayısıyla Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı telefonla aradı. Ancak, Bahçeli'nin aramasına yanıt verilmemesi üzerine MHP görüşme talebini geri çekti.

MHP'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak parti duruşunu kamuoyuyla paylaştı. Özdemir, "Türk siyasi tarihinde genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık görevlerinde bulunmuş muhterem Necmettin Erbakan'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhum liderin oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aramış; ancak kendisine geri dönüş sağlanmamıştır. Gelinen noktada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

" Necmettin Erbakan'ı Rahmetle Anıyoruz" açıklamasını, merhum Necmettin Erbakan'ı anarak tamamlayan İsmail Özdemir, "Bir kez daha merhum Necmettin Erbakan beyefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz" sözleriyle taziye dileklerini iletti.

Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi

ERBAKAN YAŞANANLARI ANLATTI

CHP lideri Özel'in ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erbakan yaşananları şu sözlerle anlattı; "Öncelikle biz kendisinin ameliyatının akabinde hemen bir geçmiş olsun telefonu yapmak için kendisini aradık. Yaklaşık 15 gün kadar önce ancak bu süre içerisinde tarafımıza hiçbir dönüş olmadı. Biz de buna bir mana veremedik.

Ancak arkasından dün rahmetli Erbakan hocamızın vefat yıldönümü münasebetiyle kendisi aramışlar; bu sırada da biz MYK toplantımızı yapıyorduk. Bu toplantıdan çıktık, çıkar çıkmaz bilgimiz oldu. Biz de geri arayalım dedik ancak ne olduysa bu iki saatin içerisinde olmuş. Aramışlar, dönüş yapamadık. 2 saatin ardından da böyle bir tabloyla karşılaştık. Kimse kimseyi aradığında hazır beklemek zorunda değil. Böyle bir tavır almalarını gerçekten yadırgadık ve üzüldük."

Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

adam ameliyattan çıkmış, aradım açmadı diye sitem ediyor Erbakan.. buyur burdan yak. kardeşim adam kalp ameliyatı olmuş nasıl telefonla konuşsun yoğun bakımda. hiç mi hastaneye gitmedin hayatında. babasının ölüm yıldönümünde MYK toplantısı yapması da cabası.. bunlar ülke yönetmeye talip işte, ne günlere kaldık !

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Haber YorumlarıHarun Demir:

Adamsın Fatih Erbakan. Nokta

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Haber YorumlarıAtaizinde:

ölmemişmi

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Haber YorumlarıQuantum:

Mayıs seçimlerinde saraya can simidi olanlar birbirine çemkirmeye başlamış

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Haber YorumlarıAhmet parker:

Bence öldü hadı kurtulduk

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Haber YorumlarıAras Yılmaz:

İyice taşlar yerine oturmaya başladı, Fatih saygılı adamdır asla böyle bir terbiyesizlik yapmaz. Demek ki Bahçeli kesin öldü %100. Bakalım ne zaman kamuoyuna yansıtacaklar.

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Haber YorumlarıRevolver:

tühh ölmemiş..

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Sayet Bu Bir Senaryo Ise ve Ulasilamayacak Saatlerini Bildiren Bir Kostebek Var Ise, Erbakan Bunu Arastirmali..

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Haber YorumlarıTeSKiN:

zengin babanın fakir çocuğu maddi anlamda değil

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Haber Yorumlarıanemo_6161:

bir yanlış anlaşılma olduğu kesin yanlız suc neden sayın erbakanda bu kadar basit meseleyi dahi lehine kulanmaya calışan zavalılardan başka bişey deyilsiniz sultan fatih bakmamışsa telefona bi bildiği vardı

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