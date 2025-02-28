Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi'nin kurucu lideri ve eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yıl dönümü dolayısıyla Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı telefonla aradı. Ancak, Bahçeli'nin aramasına yanıt verilmemesi üzerine MHP görüşme talebini geri çekti.

MHP'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak parti duruşunu kamuoyuyla paylaştı. Özdemir, "Türk siyasi tarihinde genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık görevlerinde bulunmuş muhterem Necmettin Erbakan'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhum liderin oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aramış; ancak kendisine geri dönüş sağlanmamıştır. Gelinen noktada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

" Necmettin Erbakan'ı Rahmetle Anıyoruz" açıklamasını, merhum Necmettin Erbakan'ı anarak tamamlayan İsmail Özdemir, "Bir kez daha merhum Necmettin Erbakan beyefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz" sözleriyle taziye dileklerini iletti.

ERBAKAN YAŞANANLARI ANLATTI

CHP lideri Özel'in ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erbakan yaşananları şu sözlerle anlattı; "Öncelikle biz kendisinin ameliyatının akabinde hemen bir geçmiş olsun telefonu yapmak için kendisini aradık. Yaklaşık 15 gün kadar önce ancak bu süre içerisinde tarafımıza hiçbir dönüş olmadı. Biz de buna bir mana veremedik.

Ancak arkasından dün rahmetli Erbakan hocamızın vefat yıldönümü münasebetiyle kendisi aramışlar; bu sırada da biz MYK toplantımızı yapıyorduk. Bu toplantıdan çıktık, çıkar çıkmaz bilgimiz oldu. Biz de geri arayalım dedik ancak ne olduysa bu iki saatin içerisinde olmuş. Aramışlar, dönüş yapamadık. 2 saatin ardından da böyle bir tabloyla karşılaştık. Kimse kimseyi aradığında hazır beklemek zorunda değil. Böyle bir tavır almalarını gerçekten yadırgadık ve üzüldük."