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Devlet Bahçeli, Gölbaşı Belediye Başkanı'nın kızının düğününde nikah şahidi oldu

Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in kızı Ece Şimşek ile Muharrem Türker çiftinin düğününde nikah şahidi oldu. Bahçeli'ye, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin eşlik etti. Düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mutluluklar dilediği bir mesaj gönderdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in kızı Ece Şimşek ile Muharrem Türker çiftinin düğününde nikah şahidi oldu.

Devlet Bahçeli, Ece Şimşek ile Muharrem Türker'in düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikahı ise gelinin babası Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in kıydı. Bahçeli'ye, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin eşlik etti. Genç çiftin düğününe çok sayıda milletvekili, iş adamı ve davetliler katıldı.Düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mutluluklar dilediği bir mesaj gönderdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Demir - Politika

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