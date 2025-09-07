Haberler

Devlet Bahçeli Eskişehir'e Ziyaret Gerçekleştiriyor

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik' programı çerçevesinde Eskişehir'e gelecek. 13 Eylül'de gerçekleşecek ziyaretin ardından birçok şehre devam edecek.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir takım ziyaretler amaçlı Eskişehir'e geliyor.

'Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik' programı adı altında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Eskişehir'inde arasında olduğu bir çok şehire ziyaret düzenliyor. 13 Eylül Cumartesi gerçekleşecek olan ziyaret saat 13: 00'da Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Eskişehir'den sonra ise Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Konya, Kütahya ve Yalova olmak üzere ziyaretlere devam edilecek. - ESKİŞEHİR

