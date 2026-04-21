MHP Genel Başkanı Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'u tebrik etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurumspor'un Trendyol Süper Lig'e yükselmesini tebrik etti ve yeni sezonda başarılar diledi.
Bahçeli, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Erzurumspor Futbol Kulübü'nün beş yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselme başarısını göstermesinden dolayı başta yönetim, teknik ekip ve futbolcular olmak üzere tüm emeği geçenleri tebrik ediyor; yeni sezonda Erzurumspor Futbol Kulübüne Süper Lig'de başarılar diliyorum."
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz