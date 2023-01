Bahçeli'den kapatma davasının ertelenmesi talebine tepki: HDP vakit kaybetmeden kapatılmalı

HDP'nin kapatılması istemli davada, Eş Genel Başkan Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için AYM'ye başvurduklarını açıklamış, Anayasa Mahkemesi (AYM), partinin başvurusunun bu hafta karara bağlanacağını duyurmuştu.

BAHÇELİ'DEN ERTELEME TALEBİNE ÇOK SERT TEPKİ

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına konuya ilişkin zehir zemberek açıklamalarda bulundu. HDP'nin kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasının görüşülmesinin adalet ilkelerine tamamen aykırı olduğuna vurgu yapan Bahçeli, "HDP vakit kaybetmeden kapatılmalıdır. Bölücü ve terör yatağının kapısına kilit vurulmalıdır. HDP'nin isteğiyle AYM'nin davayı sulandırması doğru değildir.

"AYM'NİN ZAMANA OYNAMASI TERÖRE SU TAŞIMAKTIR"

Yıkılan ve yok olan eli kanlı hainlerden başkası olmayacaktır. AYM'nin zamana oynaması teröre su taşımaktır. Davanın seçim sonrasına bırakılması adalete aykırıdır" diye konuştu.

"TÜRKLÜK VAR OLDUĞU SÜRECE TARİH TEKERRÜR EDECEK"

Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Bir hususu tarih kayıtlarında not etmek gerekir ki medeniyetler mücadelesi sürdüğü sürece, Türklük var olduğu sürece tarihin tekerrür etmesi kaçınılmazdır. Yine üzerimize geleceklerdir. Müslüman Türk milletinin Anadolu coğrafyasında tutunan bin yıllık varlığı, birilerini sürekli rahatsız etmiştir. Fail ve figüranlar farklı olsa bile izledikleri yol hep aynıdır. 1918'den 1923'e varıncaya kadar yaşanan her zorluk, katlanılan her çile, esnafından eşrafına köylüsünden kentlisine, gencinden yaşlısına, herkesi aynı kahramanlık altında yek vücut haline getirmiştir.

"TÜRKİYE AYAĞINA VURULMUŞ PRANGALARI SÖKÜP ATMAYA BAŞLAMIŞTIR"

Şimdi adım adım 2023'e yürüyoruz. Şunu biliniz ki, 1918'den 1923'e kadar geçen tarih serüveni, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bugüne kadar üç aşağı beş yukarı aynı şeyler yaşanmıştır.16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 2. demokratik atılımdır. Türkiye ayağına vurulmuş prangaları söküp atmaya başlamıştır. Türkiye ayağa kalkmış, yükselişe geçmiştir. Siyasi, ekonomik ablukalar birbirini kovalarken, Türk birliği ülküleri canlanmıştır. Türkiye önüne dikilen kalın duvarları yıkmıştır.

"MUHALEFET ÇOK CİDDİ GÜVENLİK SORUNUNA DÖNÜŞMÜŞTÜR

Bu çerçevede CHP, emperyalizmin gedikli lejyonu, HDP tetikçisi diğerleri de siyasi garnitür olarak alçalmışlardır. Türk milletinden ahlaken ayrılmışlardır. Zillet İttifakı sırtını zalimlere dayamıştır. Cumhur İttifakı ise varını yoğunu Türk milletine adamıştır. Zillet İttifakı'nın paydaşları; kimin kiminle yürüdüğü ortadadır. Hiçbir muhalefet paritisi, Türkiye'deki muhalefet partileri kadar acınacak duruma düşmemiştir. Bu muhalefet çok ciddi güvenlik sorununa dönüşmüştür. PKK Zillet İttifakı'nın arkasında duruyor. FETÖ, DHKP-C AK Parti ile Cumhur İttifakı'nın zaafını kolluyor mu? Evet, kolluyor.

THE ECONOMİST'E TEPKİ

ABD'de bir derginin seçimlerin kan gölüne döneceği ilişkin haberi sonrası devreye The İngiliz Economist girmiştir. Bunlar karanlık odakların husumet aparatlarıdır. Seçimler, ufukta belirdiği andan zehirli yılanlar birer birer dışarı çıkmaya başlamıştır. Yerin dibine atsalar da biz yer küreyi patlatıp patlatıp çıkarız. İşte meydan işte millet, işte er... Kendine güvenen gelsin deriz.

İSVEÇ'TEKİ SKANDAL EYLEM

Kur'an-ı Kerim'in yakılması saldırganlıktır. Bunu kınamak gerçekten yetmez. Bu ülkeler ABD'nin kuklalarıdır."