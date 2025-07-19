Devlet Bahçeli'den Altan Öymen için Başsağlığı Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Altan Öymen'in ölümünün ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Gazeteci-Yazar Sayın Mehmet Altan Öymen'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Altan'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; acılı ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadeleri yer aldı.