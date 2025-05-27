Devlet Bahçeli, DEM Parti Heyeti ile Görüştü

Devlet Bahçeli, DEM Parti Heyeti ile Görüştü
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı sonrası DEM Parti heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme basına kapalı olarak yaklaşık 40 dakika sürdü.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de DEM Parti heyeti ile görüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü. Bahçeli'ye görüşmede Meclis Başkanvekili Celal Adan ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız eşlik ederken, DEM Parti heyetinde ise Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit de yer aldı. Bahçeli, Meclisteki makamında gerçekleşen görüşmede DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli, Bakırhan ve Hatimoğulları'nı yine kapıya çıkarak uğurladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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