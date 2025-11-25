Haberler

Devlet Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı

Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı Haber Videosunu İzle
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Parti grubunda açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bakınız şu yaşımda mertçe haykırıyorum yeter ki Türk Milleti barış, huzur ve sükunet bulsun yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın bizim sonumuz da varsın darağacı olsun" dedi. Bahçeli'nin bu sözleri parti grubu tarafından ayakta alkışlandı.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "bizim sonumuz da varsın dar ağacı olsun" ifadesini kullandı.
  • Devlet Bahçeli, terörün Türkiye'den kalıcı olarak çıkarılması gerektiğini belirtti.
  • MHP, AK Parti ve DEM Parti'den birer milletvekilinin İmralı'ya gitmesini tarihi bir gelişme olarak nitelendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin haftalık grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Terörsüz Türkiye süreci ve komisyon üyelerinin İmralı ziyareti hakkında konuşan Bahçeli, "Türk ile Kürdü birbirine düşman etmek üzerine kurulmuş bir buçuk asırlık emperyalist komplo yerle yeksan ediliyor bundan dolayı uyuşmuş vicdanlarıyla son kozlarını oynuyorlar. Neymiş anaysa ve kanunlara göre suç işliyormuşuz. Siz yargılasanız çantacı pespayeliğinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Bakınız şu yaşımda mertçe haykırıyorum yeter ki Türk Milleti barış, huzur ve sükunet bulsun yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın bizim sonumuz da varsın dar ağacı olsun" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından tüm vatandaşlarımızı selamların en güzeliyle selamlıyor. Allah hepsini var etsin diyorum. Ne mutlu bizlere ki Milliyetçi Hareket Partisi saha çalışmalarını olağanüstü bir gayretle sürdürmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi varsa huzur vardır çözüm vardır çare vardır. Bugün ayrıca partimizin kurucusu Alparslan Türkeş'in doğumunun 108. yıldönümüdür. Merhum büyüğümüzün fani ömrü fedakarlıkla geçmişti.

İnanç ve itikat aydınlığımız güz mevsiminin gül bahçesiyle değişeceğini müjdelemiştir. Görünen ve gösterilenle ilgilenen yağmacı aymazların bu müjdeye uzak kalacağı açıktır. Yerden havaya toz kalkar havdan yere rahmet iner her kap kendisinden sızar. Testinin içinde ne varsa dışarıya o sızar. Hareket halindeki cehaletten daha korkunç bir şey yoktur.

Bir kaşık surda fırtına koparan seviyesiz zihniyetlerin Türkiye'nin önü kesme faaliyetleri dikkatle tefsir edildiğinde anlaşılabilecektir. Terörsüz Türkiye hedefine cephe açan siyaset beş para etmez cambazlarının hüviyetlerindeki zayıflığı görüyoruz.

ATAME BEKLEYEN ÖĞRETMENLER

Mutsuz umutsuz ve huzursuz öğretmen kaygılı ve aklı nesillerin maalesef hazırlayıcısı olacaktır. Ümidim ve dileğim atanamayan tek bir öğretmenimizin dahi kalmamasıdır. Mülakatlarda elenen 1611 öğretmen adayımızın haklarının iadesi, 2024 KPSS'de dereceye giren öğretmen adaylarımıza ek kontenjan tanınması teklif ve temennilerimizin bir kısmıdır. Ne kadar ileri eğitim sistemi getirdiğimizi ileri sürsek de onu uygulayacak olan öğretim kadrolarımızdır. Geldiğimiz aşama ümit ve memnuniyet verici olsa da daha iyisini yapmak hedefimizdir.

Muhalefet zihniyeti her müspet gelişmeyi karalayarak daha demokrat olacağını sanma gafletine düşmüştür. Geçtiğimiz yüzyılın başlarında Balkanlarda yaşanan acı ve talihsiz olaylar bugün yaşadıklarımızla benzerlik göstermiyor mu? Ne zaman birlik ve beraberliğimizi kaybettiysek bunun vahim sonuçlarına katlanmadık mı?

"TAHAKKÜMÜN ZİNDİRLERİ KIRILIYOR"

Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağa sarılı tabutlarını omuzlarda taşıyalım. Diyorlar ki analarımız ağlasın. Nasıl olsa ağlayanlar onlardan değil. Diyorlar ki eşkıya dağda gezsin fidan gibi kuzularımız kara toprağın koynuna girsin. Tahakkümün zincirleri kırılıyor bundan ürküyorlar.

Türk ile Kürdü birbirine düşman etmek üzerine kurulmuş bir buçuk asırlık emperyalist komplo yerle yeksan ediliyor bundan dolayı uyuşmuş vicdanlarıyla son kozlarını oynuyorlar. Neymiş anayasa ve kanunlara göre suç işliyormuşuz. Siz yargılasanız çantacı pespayeliğinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız.

Bakınız şu yaşımda mertçe haykırıyorum yeter ki Türk Milleti barış, huzur ve sükunet bulsun yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın bizim sonumuz da varsın dar ağacı olsun.

"MİLLETVEKİLLERRİNİN ADAYA GİTMESİ TARİHİ BİR GELİŞMEDİR"

Geçtiğimiz Cuma günü İmralı'ya gitmek üzere nitelikli çoğunlukla aldığı karar doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve DEM Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir. Bu vesileyle Fethi Yıldız ile diğer milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve komisyonda bulunan diğer partiler İmralı'ya gitmekten sarf-ı nazar etmişler varsın etsinler.

Köklere kökenlere bakmayız. Biz inançlara mezheplere ayırmayız. Bölmeyiz parçalamayız dağıtmayız. Bayrağa saygı var mı ona bakarız. Millete hürmet var mı ona bakarız. Bizim çağrımız milli onurun çağrısıdır. Bizim çağrımız Terörsüz Türkiye'nin yeni yüzyılda hüküm veren hükümdar olan Türk milletinin çağrısıdır."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (55)

Haber YorumlarıZübükzade:

Apo yu asmam kendimi asarım der gibi olmuş sanki

Yorum Beğen490
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bugün onu isteyenler suriyede kürdistanı kuranlar yarın dicle fıratı, ülkenin doğusunu isteyecek o zamanda aman bize dokunmayın ne istiyorsanız alınmı diyeceksin

yanıt128
yanıt24
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

MHPKK, AKPKK, DEMPKK hainleri 40,000 kişinin katili ARTİN AGOPYAN'a (Abdullah Öcalan'ın gerçek adı ARTİN AGOPYAN'dır) "KURUCU ÖNDER" diyorlar !!!.... 31-Mayıs-1999'da Mahkemede Ahmet Beşkardeş isimli "KÜRT" vatandaşımız Abdullah Öcalan'a (ARTİN AGOPYAN) hitaben "KÜRTÇE" birçok şey söylemiştir ve söylenenlerin HİÇBİRİNE cevap veremeyen Abdullah Öcalan'ın (ARTİN AGOPYAN) "KÜRTÇE BİLMEDİĞİ", Ermeni olduğu ortaya çıkmıştır... şu videoyu mutlaka seyredin (2 dakika) youtube . com/watch?v=vKZUDpIWv-U

yanıt62
yanıt19
Haber YorumlarıEnes:

Bu chp kadar terörün bitmesini istemeyen başka parti yok . Hadi chp ingiliz partisi onlari anliyorum da militanları ayyaş chplilere şaşıyorum

yanıt13
yanıt38
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Müptezellik bu kadar yakışır bir adama Biji apocan

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıDüşünür:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KILIFIYLA TERÖRISTLERLE ISBIRLIGI YAPARAK BOP PROJESİNİ İŞLETİYORLAR ÜLKEYİ SURIYE IRAK GIBI BÖLECEKLER.. ABD ISRAILIN PROJES BÖL PARCALA YUT ISTE BUNLARDA BUNU YAPIYOR KOSKOCA TÜRKİYEYİ APO PCİNİN AYAGINA GÖTÜRDÜLER ALAYINIZA LANEET OLSUN UNUTMAYIN BOP ESBASKANIYIM DIYEN BIR CUMHUR BASKANI VAR BU ULKEDE

Yorum Beğen267
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFeza Can:

Daha parçalanmayız diyorduk osmanlı bu kadar küçüldü daha da olmaz diyorduk ki bopçu çıktı ortaya

yanıt43
yanıt8
Haber Yorumlarıhalis sahin:

daha önce aklın nerdeydi. sizin derdiniz sadece PKK dan da oy almak. düşündüğünüz millet değil. ama bu hamle ile seçimde yok olacaksiniz

Yorum Beğen244
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıharun yakar:

yahu dağda teröeist mi kaldı, oylarına talibiz demiyorda güzelleme yapıyorsunuz, aptal mı bu ülkenin insanları kime ne anlatıyorsunuz ??

Yorum Beğen203
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFeza Can:

Son rakamı versin çok meşgul sosyete içişlerici

yanıt19
yanıt6
Tüm 55 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Günlük 4 bin lira yevmiyeyle işçi bulamayan çiftçi isyan etti

Çiftçi video yayınlayıp isyan etti! 4 bin TL yevmiyeyle işçi bulamıyor
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama geldi
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok

15 yaşındaki Muhammed'in annesi isyan etti: İç çamaşırı ortada yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.