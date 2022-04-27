DEVA Partisi'nin seçim kararına CHP'den ilk yorum: Belirsizliklerin ortadan kalkması açısından kıymetlidir
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DEVA Partisi'nin önümüzdeki seçimlere kendi adı ve logosuyla girme kararı Ankara'yı salladı. Ali Babacan'ın açıkladığı karar akıllara "6'lı masa dağılıyor mu?" sorusunu getirirken, karara ilişkin CHP'den de ilk yorum geldi. İttifakta herhangi bir sorun olmadığının altını çizen Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir. Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin ortadan kalkması açısından kıymetlidir" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önümüzdeki seçimlere partisinin kendi adı ve logosuyla girme kararını aldığını duyurdu. Ankara gündemine bomba gibi düşen karar sonrası akıllara "6'lı masa dağılıyor mu?" sorusu geldi. DEVA Partisi cephesinden ittifakta sorun olmadığına dair mesajlar gelirken, Chp'den seçim kararına ilişkin ilk yorum geldi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ittifakta bir sorun olmadığının altını çizerken, "İttifak partileri ittifak içinde kendi logolarıyla yer alıyor. Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor. 6'ya genişleme durumu var. 6'ya genişleyecek olursa da DEVA, kendi ismi ve logosuyla katılacağını ifade ediyor" diye konuştu. Özgür Özel'in açıklamaları şu şekilde;
"Tek bir liste olur mu? soruları akıllara gelmişti. DEVA, kendi adını logosunu kullanacağını duyurdu. Bu ittifakla ilgili bir sıkıntıya işaret etmiyor. İttifak partileri ittifak içinde kendi logolarıyla yer alıyor. Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor. 6'ya genişleme durumu var. 6'ya genişleyecek olursa da DEVA kendi ismi ve logosuyla katılacağını ifade ediliyor.
Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir. Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin ortadan kalkması açısından kıymetlidir.
Millet İttifakı'nın yol haritası orada. Cumhur İttifakı'nın adayı da daha ilan edilmiş değildir. BBP ile fotoğraf çektirmekten çekinen bir MHP var. Bir üçlü fotoğraf yok. Destici, herkese laf yetiştiriyor ama fotoğrafa giremiyor."