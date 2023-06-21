DEVA Partisi Milletvekili Selma Aliye Kavaf, EYT'li vatandaşların prim ödeme gün sayısı şartlarını sordu

DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, 'EYT'li vatandaşlarımız emeklilik haklarını elde edebilmek için kademeli prim ödeme gün sayısı şartına tabi tutulmuş ve 5000 olan prim ödeme gün sayısı şartı 5975'e kadar yükseltilmiştir. Bu kapsamda verilen sözlere rağmen EYT'li vatandaşlarımızın prim ödeme gün şartları neden yükseltilmiştir' diye sordu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, " Eyt'li vatandaşlarımız emeklilik haklarını elde edebilmek için kademeli prim ödeme gün sayısı şartına tabi tutulmuş ve 5000 olan prim ödeme gün sayısı şartı 5975'e kadar yükseltilmiştir. Bu kapsamda verilen sözlere rağmen Eyt'li vatandaşlarımızın prim ödeme gün şartları neden yükseltilmiştir" diye sordu.

DEVA Partili Selma Aliye Kavaf, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. Önceki Bakan Vedat Bilgin'in " Eyt'de 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz" sözlerini hatırlatan Kavaf, Bakan Işıkhan'a şu soruları yöneltti.

"VERİLEN SÖZLERE RAĞMEN Eyt'LİLERİN PRİM ÖDEME GÜN ŞARTLARI NEDEN YÜKSELTİLMİŞTİR"

" Eyt'li vatandaşlarımız emeklilik haklarını elde edebilmek için kademeli prim ödeme gün sayısı şartına tabi tutulmuş ve 5000 olan prim ödeme gün sayısı şartı 5975'e kadar yükseltilmiştir. Bu kapsamda verilen sözlere rağmen Eyt'li vatandaşlarımızın prim ödeme gün şartları neden yükseltilmiştir? Stajyerlik ve çıraklık dönemlerini emekliliğe esas sürelerden saydıramadığı için EYT düzenlemesinden faydalanamayan vatandaşlarımızın toplam sayısı nedir? EYT düzenlemesinden faydalanarak emekli edilen vatandaşlarımızın aylıklarının aylık bağlama oranları yüzde kaçtır? Genel şartları sağladığı halde prim ödeme gün sayısı ve benzeri şartlardan dolayı EYT düzenlemesinden faydalanamayan vatandaşlarımızın sayısı kaçtır?

"EYT DÜZENLEMESİNİN BÜTÇEYE TOPLAM MALİYETİ NEDİR"

EYT düzenlemesi kapsamına giren vatandaşlarımızın toplam sayısı nedir? EYT düzenlemesinden faydalanarak emekli olan vatandaşlarımızın; taban, tavan ve ortalama aylıkları nedir? EYT düzenlemesi kapsamında hak sahibi olduğu halde bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızı bilgilendirici ve yönlendirici bir mekanizma kuruldu mu? EYT düzenlemesinin bütçeye toplam maliyeti nedir? 1999 yılı öncesinde 4447 sayılı kanuna göre vatandaşlarımızın sahip olduğu kısmi emeklilik hakkının EYT düzenlemesi kapsamında yeniden verilmesi planlanıyor mu?"