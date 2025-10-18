DEVA Partisi İzmir'de Basın Toplantısı Düzenledi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Karaca ve İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Konak ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Karaca, ülkeyi yönetmeye en hazır parti olduklarını ifade etti.

Genel başkanları Ali Babacan öncülüğünde demokratik, liyakatli, adaletli ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsediklerini dile getiren Karaca, "İki kutuplu siyasetin çıkmaz sokağından ülkemizi çıkarmak adına çabamıza ve gayretimize devam ediyoruz." dedi.

Aybar Uygur ise partisinin kuruluşunun altıncı yılına girerken, İzmirlilere gereken hizmeti vermeye hazır olduklarını söyledi.

İzmir'in, demokrasinin en önemli kentlerinden birisi olduğunu ve bu misyonla çalıştıklarını belirten Uygur, şunları kaydetti:

"İzmir'den siyasetçi olmanın sorumluluğu ayrı bir sorumluluktur. Çünkü İzmir'de siyasetçi olmak Türkiye siyasetine damga vurmakla eş değerdir. İki kutuplu siyaset anlayışı içerisinde bir tarafta çok uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği yerel bir iktidar, diğer tarafta artık yorgunluğu her politikasında belirginleşmiş bir iktidar partisinin kıskacında siyaset yapıyoruz. Siyasetçinin yeri vatandaşın yanıdır. Konuşacağız, dinleyeceğiz, anlayacağız, politikalarımızı ona göre belirleyeceğiz."