Haberler

DEVA Partisi İzmir'de Basın Toplantısı Düzenledi

DEVA Partisi İzmir'de Basın Toplantısı Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Karaca ve İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, İzmir'de basın mensuplarıyla bir araya gelerek partinin hedeflerini ve yönetim anlayışını açıkladı. Karaca, ülkeyi yönetmeye en hazır parti olduklarını belirtti.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Karaca ve İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Konak ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Karaca, ülkeyi yönetmeye en hazır parti olduklarını ifade etti.

Genel başkanları Ali Babacan öncülüğünde demokratik, liyakatli, adaletli ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsediklerini dile getiren Karaca, "İki kutuplu siyasetin çıkmaz sokağından ülkemizi çıkarmak adına çabamıza ve gayretimize devam ediyoruz." dedi.

Aybar Uygur ise partisinin kuruluşunun altıncı yılına girerken, İzmirlilere gereken hizmeti vermeye hazır olduklarını söyledi.

İzmir'in, demokrasinin en önemli kentlerinden birisi olduğunu ve bu misyonla çalıştıklarını belirten Uygur, şunları kaydetti:

"İzmir'den siyasetçi olmanın sorumluluğu ayrı bir sorumluluktur. Çünkü İzmir'de siyasetçi olmak Türkiye siyasetine damga vurmakla eş değerdir. İki kutuplu siyaset anlayışı içerisinde bir tarafta çok uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği yerel bir iktidar, diğer tarafta artık yorgunluğu her politikasında belirginleşmiş bir iktidar partisinin kıskacında siyaset yapıyoruz. Siyasetçinin yeri vatandaşın yanıdır. Konuşacağız, dinleyeceğiz, anlayacağız, politikalarımızı ona göre belirleyeceğiz."

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Politika
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Konya'da 5 gollü muhteşem düello

Süper Lig'i çok özlemişiz! 5 gollü muhteşem düello
Nar ekşisi imalathanesinde mide bulandıran görüntüler! Pişkinlikleri çıldırttı

İmalathanede mide bulandıran görüntüler! Pişkinlikleri çıldırttı
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluşa eleştiri

Yayıncı kuruluşa fena salladı
Anadolu Efes'te yıldız oyuncu Georgios Papagiannis sezonu kapattı

Sahadan gözyaşlarıyla ayrılan yıldız isim sezonu kapattı
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.