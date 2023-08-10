DEVA Partisi, 'İlk Evim İlk İşyerim' projesinin durumunu sordu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye 'İlk Evim İlk İşyerim' projesinin ilerleyişi hakkında sorular yöneltti. Avşar, projenin hangi ilde başladığını ve ne kadarının tamamlandığını sordu. Ayrıca, inşaatına başlanmayan veya temeli atılmayan yerlerin olup olmadığını ve taahhüt edilen süre içinde tamamlanıp tamamlanamayacağını da sordu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, 13 Eylül 2022'de başlatılan ve 2 yıl içinde tamamlanacağı sözü verilen "İlk Evim İlk İşyerim" projesine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye "Hangi ilde projeye başlanmış ve yüzde kaçı tamamlanmıştır? Üzerinden geçen yaklaşık 1 yıllık süreçte, inşaatına hiç başlanmamış hatta temeli dahi atılmamış yerler var mı? Varsa taahhüt ettiğiniz süre içerisinde tamamlayabilecek misiniz" diye sordu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, 13 Eylül 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi" olarak kamuoyuna duyurulan "İlk Evim İlk İşyerim" projesini Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Avşar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye projenin son durumunu sordu.

Önergesinde, projenin duyurulmasının ardından 1,5 ayda 8 milyon kişinin başvuru yaptığını ve bu başvurulardan 5 milyon 135 bin 324'ünün geçerli olduğunun tespit edildiğini belirten Avşar, "250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin iş yerinden oluşacağı ve 2 yıl içinde teslim edileceği kamuoyuna ilan edilmişti" dedi.

Avşar, konuya dair Bakan Özhaseki'ye şu soruları sordu:

"HANGİ İLDE PROJEYE BAŞLANMIŞ VE YÜZDE KAÇI TAMAMLANMIŞTIR?"

"13 Eylül 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak kamuoyuna tanıtılan ve 2 yıl içinde tamamlama sözü verilen proje, 13 Eylül 2023 tarihinde lansmandan sonra bir yılını doldurmuş olacaktır. Bu çerçevede hangi ilde projeye başlanmış ve yüzde kaçı tamamlanmıştır? Üzerinden geçen yaklaşık 1 yıllık süreçte, inşaatına hiç başlanmamış hatta temeli dahi atılmamış yerler var mı? Varsa taahhüt ettiğiniz süre içerisinde tamamlayabilecek misiniz? Bu kapsamda başvuru ücretleri alınan, kayıt işlemleri tamamlanan ve 2 yıl içinde teslim etme sözü verilen proje ile ilgili yukarıda zikredilen sorular hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz?"