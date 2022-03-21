DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le görüştü
AA - Baha Kalmurat - Politika
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaret yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Akşener, genel merkezden ayrılırken Babacan'a aracına kadar eşlik etti.