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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tokat'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tokat'ta basın mensuplarıyla bir araya gelerek partisinin Tokat Belediye Başkan adayı Sedat Ay'ın seçim çalışmalarına destek verdi. Babacan, kentlerin sorunlarına ve saldırgan sokak hayvanlarına dikkat çekti. Ayrıca ekonomiye ilişkin konulara da değindi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Tokat'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Babacan, partisinin Tokat Belediye Başkan adayı Sedat Ay'ın seçim çalışımlarına destek vermek için Tokat'a geldiklerini söyledi.

Kentlerin sorunlarına işaret eden Babacan, saldırgan sahipsiz hayvanların da kentler için önemli bir sorun olduğunu belirtti.

Babacan, "Saldırgan sokak hayvanları sorunu, Türkiye'ye, Tokat'a yakışmıyor. Bu soruna hala çözüm bulunamamış olması, 2024 Türkiye'si için büyük bir ayıp, büyük bir utançtır. Belediyesiyle, iktidarıyla hepsinin de ortak sorumluluğudur. Biz bu sorunu da çözeceğiz." dedi.

Ekonomiye de değinen Babacan, çiftçiye, hayvancılığa gerekli destek verilmeden gıda enflasyonunun düşürülemeyeceğini ifade etti.

Daha sonra Babacan, partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı.

Kaynak: AA / Politika

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