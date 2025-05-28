DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Cumhurbaşkanı adayıyım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Türkiye'nin sorunlarını çözmeye en hazır parti olarak; evet cumhurbaşkanı adayıyım" açıklamasında bulundu.

Ali Babacan, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin mesajlar veren Babacan, cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM"

"Aday olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Babacan, "Ben DEVA Partisi Genel Başkanı olarak doğal cumhurbaşkanı adayıyım zaten. Doğal olanı bu, bunun dışındakiler doğal değil. Seçim dönemi geldiğinde konjonktürde partilerin iş birliği mekanizmalarında hem 2018'de hem 2023'de farklı modeller uygulandı. Fakat biz Türkiye'nin en iddialı siyasi partilerinden biri olarak ve Türkiye'nin sorunlarını çözmeye en hazır parti olarak; evet cumhurbaşkanı adayıyım" ifadelerini kullandı.