DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Cumhurbaşkanı adayıyım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Cumhurbaşkanı adayıyım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Cumhurbaşkanı adayıyım
Haber Videosu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı televizyon programında cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı. Babacan açıklamasında, "Türkiye'nin sorunlarını çözmeye en hazır parti olarak; evet cumhurbaşkanı adayıyım" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Türkiye'nin sorunlarını çözmeye en hazır parti olarak; evet cumhurbaşkanı adayıyım" açıklamasında bulundu.

Ali Babacan, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin mesajlar veren Babacan, cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM"

"Aday olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Babacan, "Ben DEVA Partisi Genel Başkanı olarak doğal cumhurbaşkanı adayıyım zaten. Doğal olanı bu, bunun dışındakiler doğal değil. Seçim dönemi geldiğinde konjonktürde partilerin iş birliği mekanizmalarında hem 2018'de hem 2023'de farklı modeller uygulandı. Fakat biz Türkiye'nin en iddialı siyasi partilerinden biri olarak ve Türkiye'nin sorunlarını çözmeye en hazır parti olarak; evet cumhurbaşkanı adayıyım" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım

Trump, Putin'i açık açık tehdit etti: Eğer oyun oynuyorsan...
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk

Putin'den Zelenski'ye yeni teklif! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'da dikkat çeken mesaj: Üç devlet tek millet

Erdoğan, masadaki diğer lideri unutmadı: Üç devlet tek millet
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı

Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek anjiyo oldu

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı apar topar ameliyata alındı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.