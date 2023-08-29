DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

DEVA Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında; "Anadolu coğrafyasının kapılarını açarak bu güzel yurdu bizlere vatan kılan Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümünü ve esaretten bağımsızlığa giden zafer yolunu açan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 101'inci yılı kutlu olsun. Anadolu'nun fethiyle başlayıp Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan bu kutlu yolun mimarları büyük komutan Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahramanlık destanları yazarak şanlı tarihimizi bizlere emanet eden ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Malazgirt'ten 30 Ağustos'a Anadolu'yu vatan kılan tüm ecdadımıza saygıyla; vatanımız ilelebet payidar olsun" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Hasan Karal, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayınladı. Karal'ın mesajı şöyle:

"30 AĞUSTOS, KAHRAMAN ORDUMUZUN VE AZİZ MİLLETİMİZİN ŞANLI TARİHİNDE AÇTIĞI ALTIN BİR SAYFA OLMUŞTUR"

"30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini aldı. 101 yıl önce 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir' emriyle kurtuluşa giden en büyük adım atıldı. 26 Ağustos 1071'de Malazgirt'le başlayan Anadolu'yu vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğini her fırsatta dünyaya ilan ettik. Ağustos ayındaki zaferler zincirinin son halkası olan 30 Ağustos Zaferi de kahraman Türk milletimizin tüm imkansızlıklara rağmen milli mücadelesini kazanarak bağımsızlığına sahip çıktığı, inancın zafere dönüştüğü büyük bir kahramanlık örneği ve bağımsızlık mücadelesi olarak tarihteki yerini almıştır. Kahraman ecdadımızın istiklal mücadelesini bütün dünyaya haykırarak sonucunu zaferle taçlandırdığı 30 Ağustos, kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin şanlı tarihinde açtığı altın bir sayfa olmuştur.

"ESARETTEN BAĞIMSIZLIĞA GİDEN ZAFER YOLUNU AÇAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZIN 101'İNCİ YILI KUTLU OLSUN"

Büyük Zafer, özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığın göstergesi ve Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolun mihenk taşıdır. 26 Ağustos 1071'de kazanılan Malazgirt Zaferi Anadolu'nun kapılarını milletimize açmış, vatan topraklarımızın kurtuluşu ve bağımsızlığı müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi de Anadolu'yu ebedi bağımsızlıkla taçlandırmıştır. Anadolu coğrafyasının kapılarını açarak bu güzel yurdu bizlere vatan kılan Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümünü ve esaretten bağımsızlığa giden zafer yolunu açan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 101'inci yılı kutlu olsun. Anadolu'nun fethiyle başlayıp Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan bu kutlu yolun mimarları büyük komutan Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahramanlık destanları yazarak şanlı tarihimizi bizlere emanet eden ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Malazgirt'ten 30 Ağustos'a Anadolu'yu vatan kılan tüm ecdadımıza saygıyla; vatanımız ilelebet payidar olsun."