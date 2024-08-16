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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen Haberler.com'a anlattı: Kavgayı ayırmaya gittim, irade dışı ortasında kaldım

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, TBMM'de Ahmet Şık ile Alpay Özalan'ın yumruklu kavgasına ilişkin Haberler.com'a konuştu. Ekmen, olay anında kavgayı ayırmak için irade dışı kalabalığın arasında kaldığını ifade ederek olayın nasıl cereyan ettiğini anlattı. Ekmen Meclis basamaklarını kana bulayan kavgaya ilişkin "Kanlar temizlenebilir ama Türk demokrasisindeki bu leke temizlenemez" derken Ahmet Şık'ın sarf ettiği "haysiyetsiz" ve "terörist" ifadelerine katılmadığını söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yumruklu kavgaya ilişkin Haberler.com'a özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TBMM'de, Hatay'dan milletvekili seçilen ve daha sonra milletvekilliği düşürülen Can Atalay için düzenlenen olağanüstü toplantı gergin başladı. Verilen 2. aranın ardından yeniden başlayan oturumda Alpay Özalan'ın kürsüde konuşan Ahmet Şık'a müdahalede bulunmasıyla ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu. Oturuma ise ara verildi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Mehmet Emin Ekmen sunucu Rana Topatan'ın konuğu oldu. Ekmen, Meclis'te yaşanan yumruklu kavganın detaylarını Haberler.com'a özel anlattı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen Haberler.com'a anlattı: Meclis'teki kavganın tam ortasında kaldım

"AHMET ŞIK, 'HAYSİYETSİZ' VE 'TERÖRİST' SÖZLERİNİ SARF ETTİ"

Ekmen, "Meclis açıldı, önce usul tartışması yapıldı. Sonra kürsüye çıkan Ahmet Şık, 'haysiyetsiz' ifadesini kullandı. Bunun üzerine gelen kuvvetli itirazlar üzerine oturuma ara verildi. Oturum tekrar açıldığında, Ahmet Şık konuşmasının içinde 'haysiyetsiz' ve 'Sizden daha büyük terörist yok' ifadelerini kullanınca Bekir Bozdağ'ın uyarılarının ardından oturuma ara verildi." dedi.

"OTURUMUN DEVAM ETTİĞİNİ SANIYORDUK"

Oturuma ara verildiğini Meclis tutanaklarından anladığını belirten Ekmen, "Canlı olarak orada olduğumuz için oturumun devam ettiğini zannediyorduk. Oturuma ara verildiği anda Alpay Özalan bulunduğu yerden koşarak Ahmet Şık'a kürsüde yumruk atıyor. Bu detayın şöyle bir önemi var; Alpay Özalan oturuma ara verildikten sonra yumruk attığı için Meclis İçtüzüğüne göre maaş kesintisi ve 3 birleşim Meclis çalışmalarına katılmama cezasının uygulanmayacağı yönünde AK Parti'nin bir savunması var." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen Haberler.com'a anlattı: Meclis'teki kavganın tam ortasında kaldım

"MECLİS BASAMAKLARINDAKİ KANLAR GÜLÜSTAN KOÇYİĞİT'E AİT"

DEVA Partili Ekmen, "İlk olay olduğunda Gülüstan Koçyiğit Hanım bulunduğu yerden fırlıyor, Ahmet Şık'ı koruma güdüsüyle ve o esnada kaşı yarılıyor. O kanlar büyük ihtimalle Koçyiğit'e ait. Ben CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp'in de kaşının yarıldığını gördüm ve dışarı çıkmasına refakat etmeye çalıştım. Bunun dışında da çok sayıda darp fiili var." dedi.

"EYÜP KADİR İNAN DA KAVGAYA KARIŞTI"

AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'ın da kavgaya karıştığını söyleyen Ekmen, "Eyüp Kadir İnan'ın anlaşılmaz bir şekilde Alpay Özalan'la rekabet hali var. Onun da iki ya da üç kez gruba dışarıdan saldırarak, hedef gözeterek birilerini yumrukladığını gördüm." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen Haberler.com'a anlattı: Meclis'teki kavganın tam ortasında kaldım

"KANLAR TEMİZLENEBİLİR AMA TÜRK DEMOKRASİSİNDEKİ BU LEKE TEMİZLENEMEZ"

Kavga cereyan ettiğinde hengamenin arasında olduğunu ifade eden Ekmen, "Ben de o arada hem muhalefet milletvekillerini teskin etmek, hem olay mahallinden uzaklaştırmak için oradaydım. Kürsünün yanındaki beyaz mermerlerde 7-8 metre boyunca kan lekeleri vardı. O kan lekelerini kavas dediğimiz Meclis görevlileri temizlemeye çalışırken 'Kanlar temizlenebilir ama Türk demokrasisindeki bu leke temizlenemez' şeklinde sosyal medya paylaşımı yaptım." dedi.

"AHMET ŞIK'IN İFADELERİNE KATILMAK MÜMKÜN DEĞİL"

DEVA Partili Ekmen, sözlerini şu şekilde bitirdi: "Ahmet Şık'ın 'haysiyetsiz' ve 'terörist' ifadelerine katılmak mümkün değil. Bunu sert bir şekilde eleştirebiliriz ama bu, Ahmet Şık'a fiili bir saldırı yapma hakkını vermez."

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Politika

Fehmi Alpay Özalan Mehmet Emin Ekmen Mehmet Emin Ekmen Deva Partisi Deva Partisi Ahmet Şık 3-sayfa Kavga Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (1)

Hasan Has:

M. Emin ekm sende hakettin

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