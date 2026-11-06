Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Bornova'da yamaçtan düşen K.Ü., AFAD'ın halatlı kurtarmasıyla kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Bornova'da yamaçtan düşen K.Ü., AFAD'ın halatlı kurtarmasıyla kurtarıldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Bornova'da yamaçtan düşerek yaralanan K.Ü. (36), AFAD ekiplerinin halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Bilinci kapanan K.Ü., ilk müdahalenin ardından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR Bornova'da, yamaçtan düşüp yaralanan K.Ü.'nün (36) kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Kasım Çarşamba saat 19.25 sıralarında Atatürk Mahallesi Macera Parkı yakınlarında meydana geldi. Laka köyüne bakan yüksek dik yamaçtan henüz belirlenemeyen nedenle düşen K.Ü. (36), telefonla arkadaşlarına ulaşarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve İzmir AFAD İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen K.Ü.'nün 2 arkadaşı ve ekiplerden 1 polis, AFAD ekipleri gelene kadar dik yamaçtan aşağı inerek yaralı K.Ü.'yü tutup daha da aşağılara düşmesini engelledi.

Bulunduğu yerde mahsur kalan ve bir süre sonra bilinci de kapanan K.Ü., AFAD ekiplerinin halat yardımıyla yaptıkları çalışmalar sonucu olduğu yerden kurtarıldı. K.Ü., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Öte yandan, kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 55 sitede yayınlandı.
Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış

Basın toplantısına damga vuran F.Bahçe itirafı: Eşimden bile sakladım
Sonuçlar açıklandı; haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor

Haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Athena Gökhan 30 milyon liraya yeşile döndü! Son hali şaşırttı18

Saçları 30 milyon liraya yeşerdi!
8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış

Katliamın nedeniydi! Köylüler yardım toplamış
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti

Hilal öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti
Yeni detaylar ortaya çıkıyor! 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş20

İnsanları bir bir katlederken babasını arayıp bunları söylemiş
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında bir korkutan deprem daha
Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet

Süper Lig devinde neler oluyor? Taraftarlar şaşkın

69 kişinin öldüğü tren kazasında skandal şüphe! AB fonları mercek altında

69 kişinin öldüğü faciada fon skandalı şüphesi! Savcılık devrede