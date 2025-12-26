Haberler

DEVA Partisi Genel Başkan yardımcıları Karaca ve Sudan, Niğde'de gazetecilerle buluştu

Güncelleme:
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları Seyit Karaca ve Zeynep Aydın Sudan, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek partinin yönetim anlayışı ve eylem planları hakkında bilgi verdiler.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları Seyit Karaca ve Zeynep Aydın Sudan ile İl Başkanı Mevlüt Gümüş, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Karaca, Genel Başkanları Ali Babacan öncülüğünde demokratik, liyakatli, adaletli ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyledi.

Ülkeyi yönetmeye en hazır parti olduklarını savunan Karaca, "Genç bir siyasi partiyiz. Deva Partisi ihtiyaçtan doğmuş bir parti. Birinci eylem planında tarım başta olmak üzere 22-23 alanda neler yapacağımızı net olarak ortaya koyduk. Problemleri tespit etmiş ve çözümü de net olarak rehber haline getirmiş bir siyasi partiyiz. Önem verdiğimiz ana konulardan bir tanesi siyasi etik değerli." diye konuştu.

Zeynep Aydın Sudan da birlikte çözüm üreten siyasi parti olduklarını belirtti.

Sahadan aldıkları geri dönüşlerle eylem planları hazırladıklarını dile getiren Sudan, "22 alanda çalışmış ve bütün projelerini gün gün ortaya koymuş tek siyasi partiyiz." dedi.

Heyet, konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Politika
