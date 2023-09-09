DEVA Partili Yeneroğlu: Seçimleri kazansaydık, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığını kabul etmezdik

6'lı Masa'nın ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'ndan dikkat çeken bir itiraf geldi. Yeneroğlu, seçimlerin kazanılması durumunda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak kabul etmeyeceklerini açıkça söyledi. Yeneroğlu, "Başka şekilde biz bunu Anayasaya aykırı bulurduk ve DEVA Partisi olarak kesinlikle kabul etmezdik." ifadelerini kullandı.

6'lı Masa'nın ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, seçimlerin kazanılması halinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasını kabul etmeyeceklerini söyledi. Yeneroğlu, "Başka şekilde biz bunu Anayasaya aykırı bulurduk ve DEVA Partisi olarak kesinlikle kabul etmezdik." dedi.

AKŞENER, 6'LI MASA'YI TERK EDİP GERİ GELMİŞTİ

Seçimlerden mağlubiyetle ayrılan 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci de çok sancılı geçmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda diretmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kabul etmeyince zehir zemberek ifadelerle masadan kalkmıştı. Birkaç gün sonra yeniden masaya oturan İYİ Parti lideri Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasını kabul etmişti.

YENEROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

O dönem çok tartışılan konu ile ilgili 6'lı Masa'nın ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'ndan çarpıcı bir itiraf geldi. Yeneroğlu katıldığı canlı yayında, seçimlerin kazanılması halinde İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasına karşı çıkacaklarını söyledi.

Mustafa Yeneroğlu

"BELEDİYE BAŞKANLARININ CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI ANAYASA'YA AYKIRI"

Belediye Başkanlarının Cumhurbaşkanı Adayı yapılması teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirten Yeneroğlu, "Bununla ilgili anayasa hukukçuları ile görüştük ve bir değerlendirme notu hazırladık. Biz bu sanki olabilirmiş gibi bir yaklaşım içerisine giremeyiz. Biz bunu kabullenmedik." dedi.

"SON MADDEDE CUMHURBAŞKANININ TAKDİRİNE BIRAKILIYOR"

Koalisyon masasının imzaladığı 12 maddelik mutabakat metnini hatırlatan Yeneroğlu, "O metnin her bir maddesinin bir mantığı var. Dikkat ederseniz Belediye Başkanları ile ilgili mesele, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı meselesinin izah edildiği cümlenin içerisinde geçmiyor. Son madde olarak geçiyor ve son maddede Cumhurbaşkanının takdirine bırakılıyor." diye konuştu.

"DEVA PARTİSİ OLARAK KESİNLİKLE KABUL ETMEZDİK"

Seçimin kazanılması halinde İmamoğlu ve Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak kabul etmeyeceklerini açıkça dile getiren Yeneroğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Mutabakatımız bu şekildeydi. Başka şekilde biz bunu Anayasaya aykırı bulurduk ve DEVA Partisi olarak kesinlikle kabul etmezdik."