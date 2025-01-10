DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerini birleştiren 'Yeni Yol' grubunun kurucular kurulu belli oldu

Meclis'te güçlü bir grup kurmayı hedefleyen Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin ortak grup kurmak için üzerinde çalıştığı "çatı parti" formülü, adı Yeni Yol olarak belirlenen siyasi partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmesiyle resmiyet kazandı.

GENEL BAŞKAN MÜMTAZ AKINCI OLDU

Üç parti temsilcilerinin yer aldığı heyet saat 16.00'da İçişleri Bakanlığı'na gelerek parti kuruluş dilekçesini teslim etti. Yeni Yol'un Genel Başkanlığı'na ise geçmişte baro başkanlığı ve Anayasa Mahkemesi üyeliği yapan Celal Mümtaz Akıncı getirildi.Akıncı, DEVA Partisi'nin 12 Ekim 2024 tarihinde yapılan Olağan Büyük Kongresi'nde Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Yeni Yol grubu, Meclis'te ortak grup kuracaklar ancak Deva, Gelecek ve Saadet Partisi olarak kendi isimleri altında faaliyet göstermeye de devam edecek. Mevcut genel başkanlar da görevlerinde kalacak. Partinin gelecek hafta başında Meclis Başkanlığı'na grup kurma başvurusu yapması hedefleniyor.

KURUCULAR KURULU BELLİ OLDU

Grubun kurucular kurulu da belirlendi. Yeni Yol Grubunun sosyal medya hesabından yayınlanan listede 39 isim yer aldı. 39 isim şöyle: Ahmet Selami Çalışkan, Ahmet Oğuz Karaoğlu, Aydın Altaç, Süheyl Erkan Altındağ, Sevda Yılmaz, Seyrangül Neslihanoğlu, Muhammed Emin Parlak, Ahmet Akçay, Avni Erdemir, Zekayi Doğan, Mustafa Yeşilyurt, Ahmet Bakır, Nimet Bolluk Kalınsaz, Muhammet Fatih Polat, Bünyamin Akdağoğlu, Hüseyin Gazi Çolak, Mehmet Emre Kutluca, İbrahim Nedim Titiz, Ayşe Bölükbaşı, Feride Öztürk, Nurcan Keresteci, Ayşe Bölükbaşı, Feride Öztürk, Nurcan Keresteci, Halil İbrahim Tunçtan, Mahmut Akıncı, Sadullah Süleyman Aydemir, Nurettin Özhasar, Mustafa Demir, Mustafa Yavuz, Mehmet Fatih Yaşar, Kasım Özkan, Volkan Terzioğlu, Sami Akipek, Murat Yıldırım, İbrahim Bükel, Fehmi Bölükbaşı, Fatma Beslen, Hüseyin Parlak, Ersin Durmaz, Cüneyt Demir, Yılmaz Gürcüm.