DEVA Partisi'nin İzmir İl Örgütü'nde 38 kişi istifa ederek AK Parti saflarına katıldı

Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi ( Deva ) İzmir İl Örgütünde kaynamalar devam ederken Karşıyaka ilçesinde de durum vahametini koruyor. Kurucu Başkan Gamze Manas'ın görevden alınmasının ardından, göreve gelen yönetim kurulu üyesi Reyhan Güven ile de sular durulmadı. Kurucu üye, Teşkilat Başkanı Volkan Kılıçaslan kendisine yapılan haksızlıklara daha fazla tahammül edemeyerek, kendi deyimi ile "yuvaya döndü".

DEVA'DAN İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE GEÇTİLER

Milliyetçi Demokrat bir aileden gelen Kılıçaslan ekibiyle birlikte istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi il binasına gelerek, Teşkilat başkanı Nail Kocabaş ve il başkan yardımcıları Mustafa Kandil, Muzaffer Sıtkı Yüksel, Dilaver Kişili, Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli tarafından düzenlenen törenle rozet tarak AK Partili oldular. AK Parti il binasına kalabalık bir toplulukla gelen Kılıçaslan'ın Yanında 14 mahalle başkanı, 18 delege ve ilçe yönetim kurulundan yoldaşları vardı. İstifa eden mahalle başkanlar yaptıkları ortak açıklama da, ilçe yönetimin kendilerini pasifize etmeye çalışması ve başarılarının inkar edilmesi ve gizlenmesi, aleyhlerinde olumsuz söylemlerde bulunulması gibi sebeplerden dolayı istifa ettiklerini Volkan Kılıçaslan neredeyse biz de orada oluruz şeklinde ifade ettiler.

TEŞKİLAT BAŞKANINA YAPILAN HAKSIZLIKLAR SEBEBİ İLE PARTİ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİLER

Yapılan ortak açıklamada şu ifadeleri kullandılar "Teşkilat Başkanımız sayın Volkan Kılıçaslan'a yapılan hukuksuzluklar, yanlış beyanlar kişileri karalamaya yönelik konuşmalar, eşitsizlikler ve parti içi demokrasi kurallarını hiçe sayan davranışlar, yanlış yönlendirmeler ve yapılan başarılı çalışmaların gizlenerek genel merkeze aktarılmaması, demokrasiye yakışmayan icraatlar bardağı taşıran son damla oldu.

38 DEVA ÜYESİ İSTİFA ETTİ

15 Mart 2022 Salı günü itibarıyla 14 mahalle başkanı ve 24 delege yoldaşlarımız ile birlikte, Teşkilat Başkanımız Volkan Kılıçaslan önderliğinde DEVA üyeliğinden ve görevlerimizden istifa etmiş bulunuyoruz, Teşkilat başkanımız ile birlikte aldığımız ortak karar ile Adalet ve Kalkınma Partisine katılım sağlayarak Demokrasi savaşımızı AK Parti saflarında devam ettirmek üzere birlikte hareket ederek istifalarımızı ve il başkanlığının verdiği yetki belgelerimizi DEVA genel merkezine Kargo ile göndermiş bulunuyoruz" ifadelerini kullanan mahalle başkanları ve ilçe birim başkanları AK Parti il binasında düzenlenen tören ile rozetlerini takarak AK Parti üyesi oldular, İstifaların devam edeceğini kendi yaptıkları yüzlerce üyenin e istifa ederek AK Parti saflarına katılacağının da altını çizdiler.