Destici Üsküp'teki iftar programında konuştu

Büyük Birlik Partisi, Kuzey Makedonya'da iftar programı düzenledi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katılımıyla başkent Üsküp'te bir otelde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Davetliler ile iftar sofrasında bir araya gelen Destici, yemeğin ardında konuşma yaptı.

Ramazan ayının birlik ve kardeşliği güçlendiren önemli bir zaman olduğunu belirten Mustafa Destici, "Bizim için bugün burada sizlerle birlikte olmak, Ramazan sevincini birlikte yaşamak, iftar sofrasına birlikte oturmak büyük bir mutluluk. Her yıl Türk dünyasının çeşitli bölgelerinde, özellikle ramazan aylarında bu tür programlar organize ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Batı Trakya'da bir iftar programı düzenledik. Sancak bölgesinde, Karadağ'da, Sırbistan bölgesinde iftar programları gerçekleştirdik. Bu sene Üsküp'te buluşalım dedik. Velhasıl Türk'ün olduğu her yerde Büyük Birlik olarak var olmaya çalışıyoruz. Bizim kurucu liderimiz, şehidimiz Muhsin Başkanımızın bize bıraktığı miras şuydu: 'Bir hayalim var. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar kaynaşmış ve birleşmiş bir Türk dünyası hayal ediyorum.' İşte o hayal bizim de hayalimizdir ve biz o hayalin peşinde buradayız. Buralar Balkanlar. Osmanlı'dan öncede Türklerle tanışmış topraklardır. Ama Osmanlı'dan bugüne baktığınızda beş asra yakın bir süre boyunca burası Osmanlı Devleti'nin idaresi altında huzur ve güven içinde yaşamıştır. O zamanlar aynı devletin evlatlarıydık. Bugün devletlerimiz farklı olsa da biz Türk'üz ve Müslümanız. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi devletin bayrağı altında yaşıyor olursa olsun, Türkler bizim gönül coğrafyamızın baş köşesindedir ve öyle olmaya devam edecektir" dedi.

Destici, "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimiz ve Cumhur İttifakı olarak Balkanlara bakışımız kardeşçe ve dostçadır. Bu bakışın en önemli unsuru da sizlerin, yani buradaki Türklerin varlığıdır. Türkiye'de yaşayan Balkan göçmeni kardeşlerimiz elbette bizim soydaşımızdır. Balkanlardan gelen farklı etnik kökene mensup olanları da biz Türk olarak kabul etmişizdir. Onları azınlık olarak değerlendirmedik. Hepsini Türk milletinin asli unsuru olarak gördük. İster Boşnak olsun ister Arnavut olsun, bugün belki Balkanlarda yaşayanlardan daha fazla Arnavut ve Boşnak Türkiye'de huzur içinde yaşamaktadır. Bizim de temennimiz bu coğrafyada yaşayan Türklerin ve soydaşlarımızın aynı huzur içinde yaşamasıdır. Türkiye'nin Makedonya, Kosova ve Bosna-Hersek ile ilişkilerinin bu derece üst düzeyde olması gerçekten hem sizlerin buradaki huzuru ve güvenliği açısından hem de Balkan ülkelerinin güvenliği, huzuru ve kalkınması açısından da önemlidir. Biz isteriz ki Bulgaristan'la da böyle ilişkilerimiz olsun. Yunanistan'la da iyi ilişkilerimiz olsun. Ancak maalesef Yunanistan aynı samimiyeti göstermemektedir" ifadelerini kullandı.

Destici, "Biz öncelikle hem Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak hem de partimiz olarak böyle uluslararası hukuki temele dayanmayan bir ülkenin başka bir ülkeye saldırmasını hangi gerekçeyle olursa olsun asla kabul etmiyor ve asla desteklemiyoruz. Şimdi sanki Birleşmiş Milletler yok, diğer uluslararası kuruluşlar yok, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İsrail yönlendirmesiyle biliyorsunuz İran'a saldırdı. Daha önce Venezuela'da yapılan ortada. Ne olursa olsun bağımsız bir ülkenin devlet başkanını gece yatağından almak nedir? Daha güçlü bir devlet çıktığında o da aynısını sana yaparsa sen ne yapacaksın" dedi.

Destici, "Türk milletinin tarihinde asla böyle bir kara leke yoktur. ABD ve İsrail'in hem birinci saldırılarında hem bugünlerde gerçekleştirdiği saldırılarda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı tavrını sürdürmektedir. Bu Türk milletinin tavrıdır. Türk milletinin de hükümetinden beklediği budur. Yalnız elbette ki Türkiye bu gayreti gösterirken savaşın bölgeye yayılmasını da istememektedir. Bu anlamda İran'ın, özellikle ABD ve İsrail saldırılarını durdurmak ve onlar üzerinde baskıyı artırmak için komşu ülkelere yönelik ABD üsleri dışındaki saldırıları da asla kabul etmemiz ya da tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu anlamda Nahçıvan'a düşen İHA'lar ve saldırılar sebebiyle İran'ı da elbette şiddetle kınıyoruz. Kardeş ve can Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kere daha haykırıyoruz ve söylüyoruz. Türkiye'ye de iki füze düştü. Bir geçtiğimiz hafta, bir de bugün. Bunlar kasıtlı atılmış olmasa dahi İran'ın bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız bu hususla ilgili gerekli açıklamaları yapmışlardır. Tekrarında Türkiye elbette gerekeni yapacaktır" diye konuştu.

