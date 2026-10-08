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Destici, Merhamet ve Emek Ödülleri'nde dürüst ve temiz olana ödül verilmesini istedi

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Destici, Merhamet ve Emek Ödülleri'nde dürüst ve temiz olana ödül verilmesini istedi
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BBP Genel Başkanı Destici, 7. Merhamet ve Emek Ödülleri'nde ödülün dürüst ve temiz olana, vurgun yapmayana verilmesi gerektiğini söyledi. Törende Destici, Erzurum'da 170 kız çocuğunun eğitimine katkı sağlayan öğretmen Tuğba Dumlu Güler'e ödülünü takdim etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici, 7'ncisi düzenlenen 'Merhamet ve Emek Ödülleri' programında "Ödülü dürüst olana, temiz olana, vurgun yapmayana, fonda milleti soymayana ver" diye konuştu.

'7. Merhamet ve Emek Ödülleri' programı Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu'nda gerçekleştirildi. Ödül törenine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri ve sivil toplum örgütlerinin (STK) temsilcileri katılım sağladı.

"Bir serçe kuşuna su vermek de bir merhamet örneğidir"

"Bir iyilik bir hayata dokunur, bir örnek bir topluma ilham olur" anlayışıyla düzenlenen törende Destici, Erzurum'da 170 kız çocuğunun eğitimine katkı sağlayan öğretmen Tuğba Dumlu Güler'e ödülünü takdim etti. Merhamet insanın yüreğinde ve kalbinde olduğunu dile getiren Destici, "Bir serçe kuşuna su vermek de bir merhamet örneğidir. İşte bir sokak kedisine ya da sokak köpeğine yiyecek vermek de bir merhamet göstergesidir. Bununla birlikte Siyonist İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım sonucu hayatını kaybeden 25 bin çocuk olmak üzere oradaki masumların acısını yüreğinde hissetmek de bir merhamettir" şeklinde konuştu.

"Ödülü dürüst olana, temiz olana, vurgun yapmayana, fonda milleti soymayana ver"

Emek kavramının da ayrı bir önemi olduğunu Kaydeden Destici," Emeksiz hiçbir şeyin tadı olmaz. Emeksiz elde edilen sevginin de emeksiz elde edilen kazanç olmaz. Emeksiz elde edilen siyasi başarının da okul başarısının da bir anlamı olmaz. Onun sevincini yaşayamazsınız, onu yüreğinizde hissedemezsiniz. Bir iş sahibiyseniz yine emeksiz kazanılacak para da sizi çok mutlu etmez. Hayrını da göremezsiniz. İşin doğrusu bu. Bu ülke kalkınacaksa insanların hepsine ihtiyacımız var. İş adamlarına, dürüst iş adamlarına, çalışkan iş adamlarına, sanayicilere de ihtiyacımız var. Sen onlara da ödül ver. Ödülü dürüst olana, temiz olana, vurgun yapmayana, fonda milleti soymayana ver" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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