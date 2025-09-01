Destici'den Davutoğlu ve Arınç'a sert sözler: Size yazıklar olsun

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, son günlerde tartışma yaratan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamalara sert tepki gösterdi.

"TERÖR ÖRGÜTÜYLE AYNI ŞEYİ SÖYLÜYORLAR"

Partisinin Kartal ilçe kongresinde konuşan Destici, isim vermeden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı hedef alarak " Türkiye'de Meclis başkanlığı yapmış, başbakanlık yapmış insanlar terör örgütüyle aynı şeyi söylüyorlar" ifadelerine yer verdi.

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Ahmet Davutoğlu 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin olarak tartışma yaratacak bir öneriye imza atarak 'Suça bulaşmamış, Türkiye Cumhuriyeti'nin adli kayıtlarında bir suç işlediği görülmeyen kişilerin ülkeye geri dönüşünü temin etmek üzere bir yasal düzenleme gerekli' demişti.

ARINÇ'TAN GENEL AF VE UMUT HAKKI ÇIKIŞI

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda değerlendirmelerde bulunan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamalıyız. İfade özgürlüğünün güçlendirilmesi gerekiyor. Adil bir infaz düzenlemesi yapılmalı. Umut Hakkı uygulanmalı, genel af zaruri ihtiyaçtır. KHK'yla ihraç edilenler büyük ızdırap yaşıyor. Beraat edenler görevini yapamıyor. Hukuk içinde kalmak şartıyla yeni düzenlemeler yapılmalı. Sağa sola bakılmamalı, komisyon bu adımları cesaretle atmalı" ifadelerini kullanmıştı.