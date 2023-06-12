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Destici'den bir garip paylaşım! Fondaki türkü de düştüğü not da manidar

Politika Haberleri

14 Mayıs seçimlerinde parlamentoya giremeyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Yaylada bir kayanın üzerine oturduğu anların videosunu paylaşan Destici, "Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına, rızkımı veren Hüda'dır kula minnet eylemem" notunu düştü.

14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı içinden ayrı liste ile seçime katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, aday olduğu İstanbul 1. bölgede yüzde 1 oy aldı ve milletvekili seçilemedi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Önceki gün yaptığı açıklamada vakit kaybetmeden olağan büyük kurultay sürecini başlatacaklarını ifade eden Destici, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"KULA MİNNET EYLEMEM"

Yaylada bir kayanın üzerine oturduğu anların videosunu paylaşan Destici, "Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına, rızkımı veren Hüda'dır kula minnet eylemem" notunu düştü. O esnada fonda ise "Minnet eylemem" türküsü vardı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

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