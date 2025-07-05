BBP Genel Başkanı Destici: Başbağlar Katliamı'nın failleri bulunmalı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne, silahlı bir grup terörist tarafından kanlı bir baskın düzenlenmesinin üzerinden tam 32 yıl geçti. Saldırıda, 29'u camiden çıkarılıp kurşuna dizilerek, 1'i kadın 4'ü ise yakılarak, toplam 33 sivil vatandaşımız şehit edildi. Köydeki evler, okul, cami ve köy konağı yakıldı. Katliamdan kurtulanlar, teröristlerin, bu korkunç eylemin, '3 gün öncesinde Sivas'ta meydana gelen Madımak Olayı ve 1938'deki Dersim Ayaklanması'nın misillemesi olduğunu' söylediklerini naklettiler" dedi.

Destici, "Terörist başı Öcalan, yargılandığı mahkemede, saldırının, PKK'nın 'Doktor Baran' kod adlı yerel sorumlularından biri tarafından düzenlendiğini beyan etti. Başbağlar Katliamı Davası, 1998 yılında takipsizlikle kapandı. Başbağlar'da yaşananları bütün yönleriyle aydınlatmak, katliamın faillerini bulup cezalandırmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Milletine karşı ödemesi gereken borçlarından biridir. Bunun yanı sıra, Başbağlar Katliamı, terör örgütleriyle, terör örgütlerinin içerideki ve dışarıdaki destekçilerinin, karakterlerini ve insanlıkla ilişkilerini ortaya koyan, en önemli örneklerden biridir

" ifadelerini kullandı.

Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"İçeride ve dışarıda; teröre 'hoşgörü gösteren', 'görmezden gelen', 'gerekçe araya', 'yardım eden', 'iş birliği yapan' herkes, başta Başbağlar olmak üzere, Türkiye'de işlenen on binlerce cinayetin suç ortağıdır, katillerin ve canilerin tarafındadır. Başbağlar Katliamının 32. yılında, PKK ve Tikko'lu teröristler tarafından hunharca katledilen masum vatandaşlarımızla birlikte, tüm şehitlerimizi, hatıralarının ve acılarının hayatımız boyunca bizimle yaşayacağını ifade ederek, rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun."