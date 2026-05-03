Destici: Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar genç yaşta evlendirmeliyiz

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye nüfusunun her geçen yıl azaldığını ve 30 yıl sonra 50 milyonun altına düşeceğini belirterek, "Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar genç yaşta evlendirmeliyiz. Evliliklerini yaptıktan sonra çocuk sahibi olmaları noktasında açıktan teşvik etmeliyiz" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de partisinin olağan il kongresine katıldı. Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye Destici'nin yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, BBP İl Başkanı Taha Baksan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP İl Başkanı Ayhan Sezer, sendika ve dernek temsilcileri ile partililer yer aldı.

BBP Genel Başkanı Destici, Kahramanmaraş'ta düzenlenen okul saldırısında ağır yaralanan ve bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Almina Ağaoğlu'nu anarak, ailelere seslendi. Çocukların eğitiminin ailede başladığını ifade eden Destici, "Dışlanan çocuklar, aileden kopan çocuklar, okuldan, aileden ve gerçek hayattan kopuk dijital bağımlılığın esiri olan çocuklar, maalesef bu çocukların psikolojileri bozuluyor, ruh halleri bozuluyor. Bu dijital platformlarda bambaşka insanlar haline geliyorlar. Düşünüyor musunuz babasının beylik tabancalarını alıyor, okula gidiyor, 9 öğrenciyi öldürüyor, 1 öğretmeni öldürüyor, onlarcasını da yaralıyor. Yani bu hangi ruh halinin bir sonucudur? Var mıydı bizim toplumumuzda böyle bir şey? Asla yoktu. Hepimiz okuduk, hepimiz gördük, yoktu. İşte bunlarla ilgili bir geniş muhasebe yapmak zorundayız. Biz yaptık parti olarak, üzerimize düşeni yaptık. Raporumuzu hazırladık; hem ilgili yerlerle hem meclisle hem de kamuoyuyla paylaştık. 9 maddelik bir öneri sunduk. Kısaca ifade etmek gerekirse çocuğun eğitimi ailede başlar. Ailelerin sorumluluğu büyüktür. Aile çocuğunu okula verdikten sonra 'Ben ne yapayım artık okul ilgilensin, öğretmen ilgilensin' deme lüksüne hele ki bu çağda sahip değildir. Bunu yapamaz. Bunu yaptığı anda çocuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI GENÇ YAŞTA EVLENDİRMELİYİZ'

Türkiye nüfusunun her geçen yıl azaldığını kaydeden Destici, 30 yıl sonra 50 milyonun altına düşeceğini anlatarak, "Bakın nüfus olarak aşağıya gidiyoruz. Bundan 30 sene önce çocuk sayımız aile başı 3 iken bugün 1,5'un altına inmiş. Dünyada şu anda dünya literatüründeki tanımıyla söylüyorum; nesli en fazla tükenmekte olan ilk 5 milletin içindeyiz, ülkenin içindeyiz. Aşağı doğru gidiyoruz. Yani böyle gidersek hani 100 milyonu geçme hayalimiz vardı, 30 sene sonra 50 milyonun altına düşeriz. Küçülürüz. O zaman ailemizi de kaybederiz, ülkemizi de kaybederiz, topraklarımızı da kaybederiz. Onun için aile yapımıza sahip çıkmalıyız. Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar genç yaşta evlendirmeliyiz. Evliliklerini yaptıktan sonra çocuk sahibi olmaları noktasında açıktan teşvik etmeliyiz. Aile hayatını güçlendirmek, çocuk sahibi olmayı kolaylaştırmak adına dedik ki, çalışan kadınlarımız işe 1 saat geç gitsin, 1 saat erken çıksın dedik. Ne kaybeder ki? Kadınlarımız 1 saat geç gidecek, 1 saat erken çıkacak. Neden? Çünkü evde de ağır bir yük var. Çocuk var, ev var. Onun için bizim kadınlara bu konuda yardımcı olmamız lazım. İşe alımlarda evli ve çocuklu olanlar tabii ki ehliyet, liyakat eşitliğinde alınmasında öncelik alsınlar. Bakın bu tip radikal tedbirler alınmadan, yasal düzenlemeler yapılmadan çocuk sayımız da artmaz, evlilik sayısı da artmaz, boşanma da düşmez. Sözü icraata geçirmek zorundayız" ifadesini kullandı.

'EMEKLİMİZE 10 BİN LİRA İKRAMİYE TEKLİF EDİYORUZ'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçen bayramda emekli ikramiyelerini zam yapılmadığını ve bunun telafi edilmesi gerektiğini söyledi. Bu anlamda Kurban Bayramı için 10 bin lira ikramiye teklif ettiklerini belirten Destici, "Şimdi geçtiğimiz bayramda emeklinin bayram ikramiyesine hiç zam yapılmadı. Onu da telafi etmek adına, bu bayramın Kurban Bayramı olduğunu da düşünerek, en azından bir kurban kesmeleri adına emeklimize Kurban Bayramı ikramiyesinin 10 bin lira olarak verilmesini biz teklif ediyoruz. Asgari ücretlimiz. Şimdi Temmuz'da memur, işçi, çalışan, emekli, SGK'lı, Emekli Sandığı hepsinin maaşına enflasyon artışı oranında zam yapılacak. Hatta bunlar konuşulmaya başlandı, işte 4 aylık enflasyon şu anda yüzde 13-14'ler civarında, 2 aylık daha gelirse işte kaç olur diye tahminler yapılıyor. Peki asgari ücretli? Asgari ücretliye bir ara artış düşünülmüyor. Biz Büyük Birlik Partisi olarak diyoruz ki enflasyonun yüzde 30'larda seyrettiği bir ülkede, bizim ülkemizde asgari ücret ara zamsız geçilemez. Onun için aynı enflasyon oranı en azından asgari ücrete yansıtılmalı ve asgari ücretlimizin yüzü de bir nebze olsa gülmelidir" ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici, kongrenin ardından kentten ayrıldı. Kongrede tek aday olan Taha Baksan, yeniden BBP Eskişehir İl Başkanı oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı