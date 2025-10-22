Destici: Beraat kararlarını doğru bulmuyoruz

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mattia Ahmet Minguzzi davasındaki karara ilişkin, "2 sanığa 24 yıl hapis verildi. 2 sanık da beraat etti. Öncelikle beraat kararlarını doğru bulmuyoruz. Savcılığın bu beraat kararlarına itirazının mutlaka değerlendirilerek onların da hak ettiği cezaları almasını bekliyoruz. Çünkü olayda varlar, konuşmalar ve aileyi tehdit var. Bütün bunlar gün gibi ortadayken beraat etmeleri nasıl o annenin ciğerini parçalıyorsa, bizim de vicdanlarımızı yaralıyor. Bunun için Türkiye'de Müslüman olmaya gerek yok. İnsan olup vicdan sahibi olmak yeterlidir" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici, konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu'nun cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın kazanması ile ilgili, "Seçim sonuçlarının Kuzey Kıbrıs Türk halkı için Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti ve dünyası için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Seçimi kazanan cumhurbaşkanını da tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Kıbrıs Türk halkının tercihine sonsuz saygımız var. Biz nasıl Türkiye'de milli iradeyi savunduysak, halkın iradesini savunuyorsak, orada da aynı şeyi savunuyoruz. Seçilen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, seçim akşamı yaptığı açıklamada tüm görüşmelerde Türkiye ile istişare halinde olacağını, Türkiye'den habersiz ya da Türkiye ile konuşmadan başka bir görüşmede bulunmayacağını açık, net bir şekilde ifade etti. İnşallah bu açıklamasına uygun şekilde bir cumhurbaşkanlığı yapmasını beklediğimizi söyledik. Çünkü Kıbrıs adasında yaşayan Türkler bizim vazgeçilmezimizdir. Seçimlerin Kıbrıs halkına ve Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ne olursa olsun Allah'ın izniyle Kıbrıs Türk'tür ve Türk kalacaktır" diye konuştu.

'İSLAM İNANCINA GÖRE KANUNLARIMIZIN DÜZENLENMESİNİ İSTİYORUZ'

Destici, Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili görülen davada çıkan karara ilişkin, "2 sanığa 24 yıl hapis verildi. 2 sanıkta beraat etti. Öncelikle beraat kararlarını doğru bulmuyoruz. Savcılığın bu beraat kararlarına itirazının mutlaka değerlendirilerek onların da hakkettiği cezaları almasını bekliyoruz. Çünkü olayda varlar, konuşmalar var, zafer işaretleri var, aileyi tehdit var. Bütün bunlar gün gibi ortadayken beraat etmeleri nasıl o annenin ciğerini parçalıyorsa, bizim de vicdanlarımızı yaralıyor. Bunun için Türkiye'de Müslüman olmaya gerek yok. İnsan olup vicdan sahibi olmak yeterlidir. 2 sanığa 24'er yıl hapis cezası verdiler. Peki bunun yatarı ne kadar? 16 yıl. 9 yılı kapalı, 6 yılı açık. Yani 15 yıldan sonra serbestsin. 15 yaşındaki bir çocuğu sebepsiz yere öldüreceksin ve 15 yıl yatıp çıkacaksın. Tekrar suç işlemeye hazır makineler gibi. Ben bu kararı veren hakimi, yargıcı, savcıyı suçlamıyorum. Onlar önlerindeki yasaya göre böyle bir karar verdiler. Onların yapabileceği bir şey yok. Onlar yasadaki en üst sınırdan cezayı verdiler. Bizdeki problem ceza yasalarında. Bu yasaların derhal değişmesi ve hak edenin hak ettiği cezayı alması, yağlı urganın boynuna geçmesini istiyoruz. Birisi birisini haksız yere öldürmüşse o da ölümle yüzleşmelidir. Bizim inancımız, töremiz, adetimiz ve örfümüz de bunu gerektirir. Biz batılı değiliz, biz Hristiyan değiliz. Biz Türk'üz, biz Müslümanız. Türk'ün örfüne, adetine, İslam inancına göre kanunlarımızın düzenlenmesini istiyoruz. Hepsi bu kadar" ifadelerini kullandı.

'BÖLÜCÜ DİL KULLANMAYA DEVAM EDİYORLAR'

Destici, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili "Hepimiz terörsüz Türkiye istiyoruz. Hepimiz terör örgütü silah bıraksın isteriz. Bunu aklı başında herkes ister. Başından söylendiği gibi pazarlıksız, şartsız, müzakeresiz; terör örgütü silah bırakacakmış, bıraksın. Öyle 20-30 tane silahı kazanın içine atıp yakmakla değil. Tamamı silah bırakacak. Sadece Türkiye'dekiler ile değil, zaten Türkiye'de yok. Mecliste var. Onların temizlenmesi lazım. Medyada, sermayede, sözde sivil toplum örgütlerinin içinde var. Onlardan da temizlenmesi lazım. Mevzu silah bırakma ve terör örgütünün kendisini feshetmesi ise, Irak'takiler, İran'dakiler, Suriye'dekiler hepsi silahlarını bırakacaklar. Kendilerini feshedecekler. Avrupa'daki bürolarını, Türkiye'deki partilerini kapatacaklar. Türkiye partisi olacak bir yapı kuracaklar. Ama dile bakıyorsunuz pabuç gibi. Bölücü dil kullanmaya devam ediyorlar. Onların hasmıyız biz. Çünkü biz devletimizin varlığı, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği ve kardeşliği için buradayız. Bu birliği, beraberliği, kardeşliği kim bozmaya kalkıyorsa da onun hasmıyız ve tam karşısındayız. Biz böyle konuşuyoruz, bize tehditler gönderiyorlar. Hem Türkiye içinden hem Irak'ta hem Suriye'den. Sizin tehditlerinize pabuç bırakacak değiliz. Biz bu davayı sadece bir siyasi parti olarak da görmeyin. Burası Büyük Birlik Partisi. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu liderliğinde kurulmuş, vatanseverlerin, milletperverlerin en önemlisi kendini dinine, milletine, vatanına, insanına adamış Alperenlerin partisidir. Sizin tehditleriniz bize vız gelir tırıs gider. Biz ölümü bir yok oluş olarak görmüyoruz. Biz ölümü yeni bir başlangıç olarak görenleriz" diye konuştu.

'MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞINI SADECE KÜRSÜ İLE SINIRLANDIRIN'

Destici, milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili de "CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, milletin çoğunluğunun oyu ile seçilen cumhurbaşkanına ağır hakaretler ediyor. Milletvekili dokunulmazlığı olmasaydı bu hakaretleri yapabilir miydi? Yapamazdı. Milletvekili dokunulmazlığı bunun için mi var? Özellikle 3-5 tane dilleri, elleri, ahlakları kirli olan milletvekillerinin bunlar belli. İsim vermek istemiyorum. Herkes biliyor. Bu kişilerin zaten bir sürü fezlekesi var. Bunların dokunulmazlığı derhal kaldırılsın, yargıya gönderilsinler. Bakalım ondan sonra diğerleri bu tür suçları işlemeye cesaret ediyor mu, edemiyor mu? Milletvekili dokunulmazlığı demek kimseye yolsuzluk hakkı, kaçakçılık yapma hakkı vermez. İster cumhurbaşkanı olsun ister milletvekili istersen başka bir siyasi partideki birine olsun bir başkasına hakaret etme hakkı vermez. Meclise çağrımızdır, milletvekili dokunulmazlığını sadece kürsü ile sınırlandırın" dedi.

BBP lideri Destici basın toplantısının ardından partisine 917 kişinin katıldığını açıkladı. Destici, 70 kişiye rozetlerini takdim etti.