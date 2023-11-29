Destici: Asgari ücrette en az yüzde 10 refah payı da verilmeli

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Asgari ücret kesinlikle enflasyon rakamının altında olmamalıdır. Diyelim ki, son 6 aylık enflasyon yüzde 45, bunun üzerine de bir refah payı verilmelidir. Enflasyon yüzde 45 ise yüzde 10 da refah payı verilmeli; yüzde 55'in altında bir artış açıklanmamalıdır" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. BBP lideri Destici, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, hain bölücü terör unsurlarının kahpe saldırısı sonucu şehit olan, Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış, Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz kahramanlarımızı son yolculuklarına uğurladık. Şehitlerimize, bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve necip Türk milletine sabır ve başsağlığı diliyorum. Geçtiğimiz gün, 9 milletvekilinin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Yeni dönemde TBMM Başkanlığına sunulan, 9 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Dosyaların 8 tanesi, 6 HEDEP milletvekiline ait. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacak. Bölücü terör, tarih boyunca mücadele ettiğimiz sayısız düşman, problem gibi yok olup, tarihin karanlık sayfalarına karışacaktır. Ama gelecek nesiller, bir yandan evlatlarımızı şehit verirken, diğer yandan, o terör örgütünün listeye yazıp TBMM'ye gönderdiği terör uzantılarının ihanetlerine nasıl izin verildiğinin hesabını mutlaka soracaklar. Gelecek nesiller, milletimizin eğitime, sağlığa, üretime, istihdama harcaması gereken trilyonlarca doları, terörle mücadele için heba olurken, terör örgütünün kurdurduğu sözde siyasi partiye, devlet hazinesinden her yıl yüz milyonlarca liranın neden ve kimler tarafından ödendiğinin de hesabını mutlaka soracaktır, biz de bunun takipçisiyiz" diye konuştu.

'İSRAİL ATEŞKES SÜRECİNDE DE TUTUKLAMALARI DURDURMASI GEREKİYOR'

İsrail'in Filistin'e uyguladığı saldırılarda 15 bine yakın insanın hayatını kaybettiğini söyleyen Destici, "İsrail tüm bu katliamlarını dünyanın gözü önünde yaptı. İnsanlığın ölmediğini bütün coğrafyalarda insanlığın var olduğunu halklar bize gösterdi. Amerika, Avrupa, Asya kıtasında ve bütün kıtalarda hangi dine mensup olurlarsa olsunlar insanlar sokaklara dökülerek katil ve zalim terörist İsrail'i lanetlediler ve Filistin'deki mazlum çocuklara, kadınlara sahip çıktılar. İsrail ateşkes sürecinde de tutuklamaları durdurması gerekiyor. İsrail hapishanesinden çıkan Filistinliler insanlık dışı muamelelere maruz kaldıklarını anlatıyor. Ama Hamas'ın bıraktıkları Hamas'ta fotoğraf çektiriyor, Hamas üyeleri ile teşekkür mektupları yayınlıyorlar. Bütün bu süreçler dahil gerçek teröristin İsrail olduğunu göstermektedir. O coğrafyada bir terörist ülke varsa, bir katiller sürüsü varsa, bir soykırımcı ülke varsa o da Siyonist İsrail ve onun baş destekçisi Amerika Birleşik Devletleri ve Başbakan Biden'dır diyoruz. Rabbim oradaki insanların, masumların, mücahitlerin yar ve yardımcısı olsun. Eğer bu ateşkes sonucu İsrail kaldığı yerden acımasızca bombalamaya, katliama, soykırıma devam ederse o zaman Türkiye ve İslam İş Birliği Teşkilatı'ndaki o 10 büyük ülke kararlarını ikinci aşamaya geçirmeli, İsrail'e karşı ellerindeki tüm kozları kullanmalı; ticari, siyasi, ekonomik ilişkiler hepsi dondurularak İsrail'in bunun bedelini kısmen de olsa ödemesi temin edilmelidir" dedi.

'BİZİM BU KONUDAKİ DURUŞUMUZ TAVİZSİZDİR'

BBP lideri Destici, asgari ücret ile ilgili, "Öncelikle enflasyonun yüzde 60-70'lerde olduğu ülkemizde yılda 1 kez asgari ücret tespit edilmesine geri dönmek işçilere, işçinin emeğine, alın terine haksızlıktır. Onları 1 yıl ocak ayında belirlenmiş maaşa mahküm etmek doğru değildir. Enflasyon tahmini yüzde 50 bile olsa haziran ayına geldiğimizde asgari ücretlinin maaşı yüzde 25 eksilmiş olacak. Onun için asgari ücret temmuz ayında mutlaka yeniden tespit edilmelidir. Ne zamana kadar asgari ücret tek haneye düşene kadar. Yani yüzde 10'un altına düşene kadar. Bizim bu konudaki duruşumuz tavizsizdir. Görüşlerimizi sadece burada değil, gerekli yetkililerin huzurunda da onlarla görüştüğümüzde de açıkça ifade ediyoruz. Bu konudaki kararlılığımız nettir. Asgari ücret kesinlikle enflasyon rakamının altında olmamalıdır. Diyelim ki, son 6 aylık enflasyon yüzde 45 çıktı. Bir kere bu yüzde 45 verilmelidir. Bunun üzerine de bir refah payı verilmelidir. Bunun oranı da elbette ki bütçe imkanları içerisinde değerlendirilmeli, lakin bize göre refah payı yüzde 10'un altında olmamalıdır. Enflasyon yüzde 45 ise, yüzde 10 da refah payı verilmeli; yüzde 55'in altında bir artış açıklanmamalıdır. Ben yılda 2 kez asgari ücret tespitinin devam edeceğine, hakkaniyetli bir ücretin çıkacağına yürekten inanıyorum. Memur ve emekli maaşları için de aynı şekilde düşünmekteyiz. Enflasyon oranı ve refah payı eklenmelidir. 7 bin 500 TL emekli maaşı alan emeklilerimiz ile ilgili de ayrı bir iyileştirme daha yapılmalıdır" diye konuştu.

Destici, konuşmaların ardından Sakarya'nın Ferizli ilçesinden partisine 575 kişinin katıldığını açıkladı. Destici, temsili olarak 8 kişinin rozetini takdim etti.