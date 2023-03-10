Destici 1 hafta önce Cumhur İttifakı'na davet ettiği Akşener'i eleştirdi: HDP tavrını samimi bulmuyorum

BBP lideri Mustafa Destici, 1 hafta önce Cumhur İttifakı'na davet ettiği İYİ Parti lideri Meral Akşener'i bu kez canlı yayında eleştirdi. Akşener'in HDP tutumunu samimi bulmadığını belirten Destici, "Bir diyor ki PKK eşittir HDP. Tamam güzel hepimiz buna katılıyoruz. PKK eşittir HDP ise senin cumhurbaşkanı adayın PKK'yla görüşüyor. Sen buna nasıl evet diyorsun o zaman. Efendim neymiş görüşebilirmiş de masaya bir şey getiremezmiş. Ya getirmiş zaten." ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nda yaşanan kriz sonrası masadan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çağrı yaparak Cumhur İttifakı'na davet etmişti. "İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na katılırsa bundan memnuniyet duyarız" diyen Destici'nin çağrısı Akşener'in masaya geri dönmesiyle karşılık bulmadı. Destici 1 hafta önce Cumhur İttifakı'na davet ettiği Akşener'i bu kez eleştirdi.

"AKŞENER'İN TAVRINI SAMİMİ GÖRMÜYORUM"

Habertürk canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Destici, Akşener'in HDP konusundaki tutumunu eleştirdi. Destici, "Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Mersin'de belediyelerde partiler arası paylaşım var. Meral hanım masayı terk ettiğinde hemen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde iki meclis üyesi tekrar CHP'ye geçti. Hemen talimatlar gitti. Meral Akşener'in tavrına gelince. Onu da ben samimi görmüyorum." dedi.

"MERAL HANIM'DA IŞIK GÖRMESELER YAPABİLİRLER Mİ?"

Destici sözlerine şöyle devam etti: "Bir diyor ki PKK eşittir HDP. Tamam güzel hepimiz buna katılıyoruz. PKK eşittir HDP ise senin cumhurbaşkanı adayın PKK'yla görüşüyor. Sen buna nasıl evet diyorsun o zaman. Efendim neymiş görüşebilirmiş de masaya bir şey getiremezmiş. Ya getirmiş zaten. Koydurmuş zaten o belgenin içine bütün isteklerini koydurmuş. Ya da Meral hanım da bir ışık görmeseler, kapının az açık olduğunu görmeseler, terörist Demirtaş diyebilir mi ben kahvaltıya geleceğim. Bana neden diyemiyor. Ya da bir mektup yazabilir mi bana. Çünkü benim kapalı."