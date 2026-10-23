Dervişoğlu Zonguldak Kilimli'deki grizu patlamasına taziye mesajı yayımladı

Dervişoğlu Zonguldak Kilimli'deki grizu patlamasına taziye mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zonguldak Kilimli'deki maden ocağındaki grizu patlamasında hayatını kaybedenler için rahmet diledi. Dervişoğlu, ocakta mahsur kalan işçiye sağ salim ulaşılmasını ve yaralı madencilere acil şifa verilmesini temenni etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak Kilimli'deki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, ocakta mahsur kalan işçimize sağ salim ulaşılmasını, yaralı madencilerimize de acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA