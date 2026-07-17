Dervişoğlu'ndan Güvenpark'ta şehit aileleri ve gazilere destek

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Güvenpark'ta oturma eylemi yapan şehit aileleri ile gazilere destek ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi. Dervişoğlu, yaşanan problemlere dair bilgi sahibi olduğunu belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamento grubuna talimat verdim. Konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırlanıyor. Ankara milletvekillerimiz, diğer milletvekilleriyle birlikte bu sorunun peşinde. Şimdi bir hak arayışı var. Haklıyken haksız duruma düşmemek gerekir. Dolayısıyla önce problemin çözülmesine yönelik adımları doğru bir biçimde atmaya muvaffak olabilmeliyiz. Benim burada bulunmam herhangi bir derdi çözmüyor. Ben sizin dertlerinizle zaten en başından bu yana hemderdim. Benim burada bulunmam sesinizin uzaklara gitmesini ve daha geniş toplum kesimlerinin haberdar olmasına vesile oluyor. Ben tarihin üzerime yüklediği sorumluluğun icabını yerine getireceğim. Bundan emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

'TBMM KAPANMADAN DİLE GETİRECEĞİM'

Gaziliğin önemli bir rütbe, şehitliğin ise en yüce mertebe olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, "Acı olan; bunun beşeri sıfatlamalarla birbirinden ayrılmasıdır. Ere göre ayrı şehitlik, subaya göre ayrı şehitlik olmaz. Çoğu insanımız uzuvlarını terörle mücadelede kaybetti. Kurşun nasıl adres olmuyorsa; gazilik de şehitlik de rütbe olarak ayrılamaz ve farklı farklı adreslere yönlendirilemez. Ben bu hususu TBMM kapanmadan dile getireceğim. Bu son gelişim de değil. Bu problem çözülünceye kadar siz burada olacaksanız ben de burada olacağım. Biz isteriz ki devlet görev ve sorumluluğunu yerine getirsin. Görev ve sorumluluğunu yerine getiremeyenler varsa Allah'ın huzurunda size söz veriyorum; biz o sorumluluğu yerine getireceğiz ve ne gerekirse de yapacağız. Hamasi şeyler söylemek istemiyorum. Buradaki tabloyu da siyasallaştırmak istemiyorum. Gazilerimiz, gazi ve şehit ailelerimiz yalnız değildir. Türk milleti onların yanındadır. Ankara onların yanındadır. Müsavat Dervişoğlu ve arkadaşları da onların yanındadır. Teröristlere tanınmak istenen imtiyazları; kendi şehidinden, kendi gazisinden ve onların ailesinden esirgeyen devlete 'devlet' denmez" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı