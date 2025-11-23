Haberler

Dervişoğlu'ndan CHP'ye "Komisyondan çekilin" çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye "komisyondan çekilin" çağrısı yaptı. Dervişoğlu, "CHP İmralı ziyaretine katılmayacağını ama komisyonda çalışmaya devam edeceğini de söyledi. İmralı'ya gidilmesini engelleyemeyen koskoca ana muhalefet partisi artık o komisyondan çekilmeli, o komisyonda bulunmamalı ve bu ihanete daha fazla ortak olmamalıdır" dedi.

  • İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin İmralı ziyareti ve ilgili komisyondan çekilmesi çağrısında bulundu.
  • Dervişoğlu, komisyonun Abdullah Öcalan'ın inadı ve beklentisiyle kurulduğunu belirtti.
  • Dervişoğlu, İYİ Parti'nin Türkiye'yi yönetmek için kurulduğunu ve başka partilerin arkasında vagon olmayacağını ifade etti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Trabzon'daki 4'üncü Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Ortahisar ilçesindeki Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Dervişoğlu, "Dindar nesil yetiştireceğiz diye geldiler. Deist sayısı arttı, ateist sayısı arttı. İmansız sayısı da arttı. Ben kimseyi şahısları üzerinden eleştirmiyorum. Yaptıkları işlerin sonuçlarına bakarak cümle kurmaya çalışıyorum. Memleket elden gitti. Beş vakit secdede eğilen insanların yönettiği ülkede Allah'sız sayısı, dinsiz sayısı artıyor. Bunlar da ' İmralı'ya gidelim mi gitmeyelim mi' diye tartışıyorlar. Hiç vicdanınız yok mu sizin? Uyuşturucu çocuklara kadar inmiş. Köylerimizde okullarımız kapanmış, köyde yaşamamızı icap ettiren bir şey kalmamış. Türkiye'nin her yerini gezdik, eskiden de geziyorduk. Fındıkçı halinden memnun olmuyordu, çay üreticisi oluyordu. Kayısıcı halinden memnun olmuyordu, fıstıkçı halinden memnundu. Şimdi halinden memnun olan bir Allah'ın kuluna rastlayabilmek mümkün değil. 'Üreticinin hakkını nasıl koruyacağım' diye çaba sarf eden de yok" diye konuştu.

"CHP KOMİSYONDAN ÇEKİLMELİ"

Dervişoğlu, "Siyasi partiler özellikle de ana muhalefet partisinin tarafımızdan uyarılması söz konusu oldu. 'Bu komisyona girmeyin' dedik. Bu komisyon, merhun hedefleri meşrulaştırmak amacıyla kurulan bir komisyondur. Siyasi partiler tuzağa düşürülmek suretiyle sürecin figüranı yapılmak istenmektedir. Partiler bizi dinlemediler. 'Biz gidelim oralarda görüşlerimizi söyleyelim, kabul etmediğimiz şeyler varsa ona karşı duralım' dediler. Karşı dursanız da bir şeyleri değiştiremiyorsunuz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) karşı durdu. İmralı ziyaretine katılmayacağını ama komisyonda çalışmaya devam edeceğini de söyledi. İmralı'ya gidilmesini engelleyemeyen koskoca ana muhalefet partisi artık o komisyondan çekilmeli, o komisyonda bulunmamalı ve bu ihanete daha fazla ortak olmamalıdır. Aynı çağrım diğer partiler için de geçerlidir. Bu komisyon Abdullah Öcalan'ın inadıyla, arzusuyla ve beklentisiyle kurulmuştur" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU KONUŞMAYI HEM SİYASİ SORUMLULUK HEM DE VAZİFE AKDEDİYORUM"

Olumsuz adımlara karşı mücadele etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Dervişoğlu, "Memleket için doğru konuşmayı hem siyasi bir sorumluluk hem de vazife akdediyorum. Türkiye'nin geleceğinin hilafına ve olumsuz adımlara karşı direnmek hem benim hem de dava arkadaşlarımın görevi olmalı. Onun için hep beraber sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunu tek başına inşa edemeyiz. Büyük mücadeleler vermek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin yarınının bugünden daha parlak olacağına ben inanmıyorum. Sandık gelip, iktidar değişinceye kadar görülen ve anlaşılan odur ki Türkiye belalarla karşılaşmaya devam edecek. Biz, İYİ Parti'yi Türkiye'yi yönetmek için kurduk. Biz, İYİ Parti'yi başka bir siyasi partiyi iktidar yapmak için kurmadık. Başkasının lokomotifinin arkasına vagon olsun diye kurmadık. Bu iradeyle yolculuğumuzu sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıkilic.sadettin:

unutma Kürtlerin oylariyla O kürsüdesin

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Adanalı:

0,001 oy alır seçimde

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Yıllardır Güneydoğu ve doğuda CHP oy yok milletvekili çıkaramıyor her türlü Kürt haklarından yana olsa da bu nankörlere yarılmıyor anla artık CHP.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
