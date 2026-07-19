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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, KKTC'yi ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, KKTC'yi ziyaret etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı ile görüştü. Dervişoğlu, 'Kıbrıs yavru vatan değil, özbeöz vatanımızdır' ifadesini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'i ziyaret etti. Erhürman, Üstel ve Öztürkler'e Cumhuriyet'in 10'uncu yıl dönümü kutlamaları sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nu okuduğu sırada kullandığı mikrofondan esinlenerek yapılan bir hediye takdim eden Dervişoğlu, "Kıbrıs bizim için yavru vatan değildir. Özbeöz vatanımızdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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