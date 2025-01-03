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Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız

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İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmenin ardından Meclis turuna çıkan DEM Parti heyetine kapıları kapattı. Dervişoğlu, "İYİ Parti, affedilmek istenen terör örgütünü ve sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette muhatap almayacaktır" dedi.

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüştükten sonra Meclis turuna çıkan Dem Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet, önce TMM Başkanı Numan Kurtulmuş daha sonra ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. DEM Parti heyetinin görüşmeleri devam ederken İYİ Parti'nin tavrı merak ediliyordu.

"İYİ PARTİ MUHATAP ALMAYACAKTIR"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yaptığı basın toplantısında DEM Parti'ye kapıları kapattı. Dervişoğlu, "İYİ Parti olarak bizim, 'Cumhuriyet düşmanlarıyla' müzakere edecek hiçbir şeyimiz olamaz. İYİ Parti, affedilmek istenen terör örgütünü ve sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette muhatap almayacaktır." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİN BİR KEZ DAHA KANDIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"İYİ Parti, Türk milletinin ve Türk devletinin beklentisinin hilafına atılacak hiçbir adımın içinde olmaz, olanlarla da yol yürümez" diyen Dervişoğlu konuşmasını, "Sorunlarımızı konuşmaya değil sorunlarımızı, sorunun kaynağıyla müzakere etmeye karşıyız. 'Terörsüz bir Türkiye'ye değil, terör örgütlerinin ve teröristbaşının meşrulaştırılmasına karşıyız. 'Terörsüz Türkiye' ambalajıyla sunulan, 'onursuz siyasetin' karşısında dimdik duracak ve milletimizin bir kere daha kandırılmasına izin vermeyeceğiz." sözleriyle sürdürdü.

DEM PARTİ HEYETİNİN TEMASLARI SÜRÜYOR

DEM Parti heyetinin temasları önümüzdeki hafta da devam edecek. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, 6 Ocak Pazartesi günü saat 11.00'de Gelecek Partisi ile görüşecek. Saat 13.00'te ise Abdullah Güler başkanlığındaki AK Parti heyeti ile bir görüşme yapılacak. Bu görüşmenin ardından saat 15.30'da bu kez Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir görüşme gerçekleştirilecek. Görüşmeler 7 Ocak Salı günü de devam edecek. Salı günü ilk görüşmeyi saat 13.00'te DEVA Partisi ile yapacak olan İmralı heyeti, saat 15.30'da ise Yeniden Refah Partisi ile bir araya gelecek.

Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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