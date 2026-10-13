Haberler

Dervişoğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl mesajında 'Kutlu olsun' yazdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı. Paylaşımında '103 yıl önce vurulan mühür, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dır. Kutlu olsun.' ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "103 yıl önce vurulan mühür, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dır.' Kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Uçaktaki görevlilere saldırdığı için gözaltına alınan Selma Blair'in avukatı: İlaçlarını almamış

Kabin görevlisini ısırıp, uçağı birbirine katmıştı! Serbest bırakıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'nın milli gününde büyük fiyasko

Milli günde büyük fiyasko! Kral, kraliçe herkesin gözü önünde yaşandı
Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu

Yasak aşkta feci son! Kadının eşi ansızın eve gelince olanlar oldu
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti

Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Şanlıurfa’da polisle çatışan firari şüpheli intihar etti

"Celal dışarı çık" diyen polisle çatışmaya girdi, sonrası korkunç
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar

Kardeş ülkeden endişe verici görüntü! Barikat kurmaya başladılar
Hiranur Nilgün Aygar davası istinafta: Savcı, müebbet alan sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi

Aile müebbeti yetersiz buldu! İstinafta savcıdan yeni talep geldi
IMF Türkiye tahminini değiştirdi! İşte yeni rakamlar

IMF, Türkiye tahminini değiştirdi!