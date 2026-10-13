Dervişoğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl mesajında 'Kutlu olsun' yazdı

Dervişoğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl mesajında 'Kutlu olsun' yazdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı. Paylaşımında '103 yıl önce vurulan mühür, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dır. Kutlu olsun.' ifadesini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "103 yıl önce vurulan mühür, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dır.' Kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA