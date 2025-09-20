Dervişoğlu: Aleviliğin Folklorik Bir Etkinlik Olarak Ele Alınması Kabul Edilemez

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Aleviliğin, sadece folklorik, kültürel bir etkinlikmiş gibi ele alınması asla kabul edilemez" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen 'Horasan'dan Balkanlar'a Avrasya Alevi-Bektaşi İnanç Önderleri Buluşması'na katıldı. Dervişoğlu, "Horasan'dan Balkanlara kadar asırlardır kurduğumuz köprüler, halen, her şeye rağmen ayaktaysa, bu en başta gönül erlerimizin eseridir. Bugün maalesef, bize ayrımlardan ayrım beğendiriyorlar. Kavgalardan kavga, kutuplaşmadan kutuplaşma çıkarıyorlar. Günü gelir, her dert sineye çekilebilir. Ama bundan daha büyük derdimizin olmadığını düşünüyorum" dedi.

'CEMEVİ MESELESİ ARTIK SONUCA ERMELİDİR'

Kimsenin Alevi-Bektaşi ocaklarının ateşini söndürmesine müsaade etmeyeceklerini aktaran Dervişoğlu, "Anadolu'yu irfanıyla sağaltmış bu ocaklara, kimseyi hor baktırmayız, hor gördürmeyiz. Bunca yıldır devam eden haklı sitemlerin artık bir neticeye varması elzemdir. Nasihatlerine en çok muhtaç olduğumuz bu dillerin bugün feryat ediyor olması, hepimize, bu vatana, Anadolu'ya, örfümüze açılan yaradır. Devleti idare edenlerin hem insanlığa hem de vatandaşlarına karşı görevi bellidir. İnançların sorgulanması, haşa huzurdan, 'vardır, yoktur' gibi ahkam kesilmesi, hele de Türkün varoluşuna böylesine mündemiç bir iman ve irfan haresinin, huzursuz ve mutsuz edilmesi kabul edilemez. Türkiye'de Cemevi meselesi artık bir sonuca ermelidir. Yaşayanın duasına, meftaların huzuruna yorum yapmak kimseye düşmez. Türkiye laik bir devletse, o laikliğin gerekleri bellidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na düşen de aynı şekilde diyanet işlerini koordine etmesidir. 'Koordinasyon' demek, yönlendirme ve güdüleme, hele had bildirme hiç değildir. 'Cumhuriyet'e her daim sadakatla bağlı kalmış, bizzat harcını karmış Alevi-Bektaşi ocaklarına yaklaşımını, ivedilikle gözden geçirmesi gerekir' diye Diyanet İşleri Başkanlığı'nı buradan uyarıyorum. Buradan hareketle, Aleviliğin, sadece folklorik, kültürel bir etkinlikmiş gibi ele alınması da asla kabul edilemez. İktidar kurumsal düzenlemeler yaparken, kaş yapayım derken göz çıkarmaktan, yahut 'laf olsun beri gelsin' diye hareket etmekten geri durmalıdır" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,