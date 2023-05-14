Depremlerin en ağır hasarı verdiği 4 şehirde hangi aday kaç oy aldı? İşte son durum

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu şehirlerde de oy sayım işlemine geçildi. Depremlerin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da şu ana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53.49, Kılıçdaroğlu yüzde 42.28, Sinan Oğan yüzde 3.89 oy aldı. Erdoğan Kahramanmaraş'ta yüzde 70.3, Adıyaman'da yüzde 68, Gaziantep'te 60.23 oy aldı. Kılıçdaroğlu'na ise Kahramanmaraş'ta yüzde 23.93, Adıyaman'da 29.56, Gaziantep'te yüzde 34.19 oy çıktı.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 şehirde de vatandaşlar oy kullanmak için sandık başına gitti. Sandıkların kapanmasıyla birlikte deprem bölgelerinde de oy sayım işlemi başladı.

KAHRAMANMARAŞ

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta şu ana kadar sandıkların yüzde 57.1'i açıldı. Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 70.3 oy çıkarken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 23.93 oy aldı. Sinan Oğan yüzde 5.59, adaylıktan çekilen Muharrem İnce ise yüzde 0.45'te kaldı.

HATAY

Depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da şu ana kadar sandıkların yüzde 41.76'sı açıldı. Recep Tayyip Erdoğan'a çıkan oy yüzde 53.38 olurken, Kemal Kılıçdaroğlu ise 42.39 oy aldı. Sinan Oğan'a yüzde 3.89, Muharrem İnce'ye 0.34 oy çıktı.

MALATYA

Malatya'da açılan sandık oranı yüzde 66.28 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 69.70, Kılıçdaroğlu'na yüzde 26.93, Sinan Oğan'a 3, Muharrem İnce'ye 0.37 oy çıktı.

ADIYAMAN

Adıyaman'da ise şu ana kadar sandıkların yüzde 67.22'si açılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 67.56 oy aldı. Kılıçdaroğlu yüzde 29.96, Sinan Oğan yüzde 2.6, Muharrem İnce yüzde 0.42 oy aldı.