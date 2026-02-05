Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda 6 Şubat depremlerinin 3. yılı için özel görüşme

Güncelleme:
DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, depremler sonrası eğitimdeki kopuş oranlarının ciddi boyutlara ulaştığını ve depremzedelerin barınma sorunlarının derinleştiğini vurguladı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, deprem bölgesinde eğitimin konteynerlerde ya da vardiyalı olarak çeşitli konutlarda sürdürüldüğünü dile getirerek, "Çok ciddi bir eğitimden kopuş oranı var. Sadece Hatay üzerinden alırsak bile her ilçede yüz binlerce eğitim dışında kalma oranından bahsediyoruz." dedi.

DEM Parti Grubu adına söz alan Doğan, TBMM Genel Kurulu'nda 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı için yapılan özel görüşmede, depremlerin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen depremzedelerin barınma sorununun derinleşerek devam ettiğini ileri sürdü.

Deprem bölgesinde bir halk sağlığı kriziyle karşı karşıya kalındığını iddia eden Doğan, "Hemen hemen bütün deprem bölgelerinde deprem yıkımı, enkaz, asbest, asbestin yaratmış olduğu kirlilik ve bunun yanında da santrallerle boğuşan depremzede halk gerçekliği söz konusu." dedi.

Doğan, deprem bölgesinde eğitimin konteynerlerde ya da vardiyalı olarak çeşitli konutlarda sürdürüldüğünü dile getirerek, "Bunun ötesinde çok ciddi bir eğitimden kopuş oranı var. Sadece Hatay üzerinden alırsak bile her ilçede yüz binlerce eğitim dışında kalma oranından bahsediyoruz. Bu, gerçekten bir vahşet." ifadelerini kullandı.

"Barış ve demokrasi zemini oluşmadan hiçbir felakete hazırlıklı olamayız"

Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen de depremlerde hayatını kaybedenleri andı, ailelerine sabır diledi.

Türkiye'nin olası bir İstanbul depremine veya başka felaketlere hazır olmadığını savunan Özen, "Bir barış ve demokrasi zemini oluşmadan da zaten hiçbir felakete, depreme hazırlıklı olamayız. Soruyorum, olası bir depreme gözü kapalı feda etmiş göründüğünüz gelecek nesiller, gelecek on binler bir güvenlik meselesi değil mi?" dedi.

Özen, dünyada depremle yaşamayı öğrenen ve tedbirler alan ülkeleri örneklerle anlatarak, "Ülkeler, yaşadıkları görece az kayıplardan bile büyük dersler çıkarıyor. Buna uygun yapılaşma, denetlemeler söz konusu. Örneğin, Meksika'da 2017'de yaşanan 7,1 şiddetindeki depremde 370 kişi ölmüştü, 2022'de ise 7,6 şiddetindeki bir depremde sadece bir kişi hayatını kaybetti." diye konuştu.

