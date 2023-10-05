Deprem Bölgelerindeki Mesken Abonelerine Gönderilen Elektrik Faturası Sayısı Açıklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in soru önergesine verdiği yanıtta; "2023 Şubat-Haziran döneminde çadır ve konteynerkentlerde gerçekleşen elektrik tüketim miktarı toplamda 37.405,03 MWh olup 1 Haziran 2023 itibarıyla deprem bölgesinde yer alan illerde mesken abone grubunda üretilen fatura sayısı toplamda 3 milyon 690 bin 218'dir" dedi.

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in 8 Haziran'da deprem bölgelerinde yer alan kaç mesken abonesine elektrik faturası gönderildiğine ilişkin soru önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yanıt verdi. Bayraktar'ın yanıtı şöyle:

"DEPREM BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERDE MESKEN ABONE GRUBUNDA ÜRETİLEN FATURA SAYISI TOPLAMDA 3.690.218'DİR"

"Çadır ve konteyner kentlerde, kamu kurum ve kuruluşlarının elektrik aboneliklerinin karşılıklı olarak imzalanan sözleşme/anlaşma kapsamında tesis edilmiş olduğu durumlarda ise faturalandırma işlemleri yine tüketimin gerçekleştiği dönemde geçerli ulusal tarife birim fiyatlarına bağlı kalınarak mesken abone grubunda düzenlenip abonelik sahibi kurum ve kuruluşlara fatura edilmektedir. Bu çerçevede, 2023 Şubat-Haziran döneminde çadır ve konteyner kentlerde gerçekleşen elektrik tüketim miktarı toplamda 37.405,03 MWh olup 1 Haziran 2023 itibarıyla deprem bölgesinde yer alan illerde mesken abone grubunda üretilen fatura sayısı toplamda 3.690.218'dir."