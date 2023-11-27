Denizlili İş Adamı Ali Kurt, Pamukkale Belediyesi Başkan Aday Adayı Oldu

Denizlili eğitimci iş adamı Ali Kurt, CHP'den Pamukkale Belediyesi Başkan aday adaylığı müracaatını yaptı. Kurt, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde Pamukkale Belediyesi Başkan aday adayı olduğunu basın açıklamasıyla duyurdu.

DENİZLİ (İHA) – Denizlili eğitimci iş adamı Ali Kurt, CHP'den Pamukkale Belediyesi Başkan aday adaylığı müracaatını yaptı.

CHP'li Ali Kurt, Pamukkale ilçe binasında düzenlediği basın açıklaması ile 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde Pamukkale Belediyesi Başkan aday adayı olduğunu kamuoyu ile paylaştı.

Başvuru evraklarını CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun'a teslim eden Ali Kurt, "Hayatına Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı nesiller yetiştirmeye adamış bir eğitimci ve bir iş adamı olarak Pamukkale'de köklü bir değişim ve mücadele için yola çıkmış bulunmaktayım. Bu mücadelenin temelinde hizmetsiz bırakılmış bir halkın, haksız talep ve ihtiyaçlarına karşılık verme anlayışı yatmaktadır. Hedefimiz 2024'ün Mart ayında Pamukkale'ye layık olduğu sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile tanıştırmaktır" dedi. - DENİZLİ