Denizli’ye gündüzlü yaşlı bakım modeli ve yeni sosyal tesisler kazandırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sadece Denizli'ye 24 yılda 11,5 milyar TL'lik yatırım ve destek hizmeti sunduklarını belirtti. Şehirdeki yeni yatırımların müjdesini de veren Bakan Göktaş, Denizli Merkez'de Çocuk Evleri Sitesi inşaatının devam ettiğini, Çivril ve Merkez'de Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi projelerinin sürdüğünü söyledi. Göktaş ayrıca 'Gündüzlü Yaşlı Bakım Modeli'ni hayata geçireceklerini belirtti.

Denizli'ye gelen Bakan Göktaş, valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığında 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' çerçevesinde partililer ile bir araya geldi. İktidar yürüyüşünde en sağlam adımlarla ilerlemelerinde teşkilatın her kademesinin büyük emeği olduğunu dile getiren Bakan Göktaş, vatandaşın derdiyle dertlenip, yeni hizmetler kazandırdıklarını ifade etti.

"Denizli'ye 11,5 milyar liralık yatırım ve destek sunduk"

Eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla 81 ilde sahada olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Sadece bugünün değil, yarının Denizli'sini de inşa ediyoruz. Son 24 yılda Bakanlık olarak sadece Denizli'mize 11,5 milyar liralık yatırım ve destek hizmeti sunduk. Kentte 47 kuruluşumuzla vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Sosyoekonomik Destek (SED) kapsamında ailesinin yanında desteklediğimiz bin 120 çocuğumuz için 69,5 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Evde bakım yardımı çerçevesinde ise 4 bin 457 ailemize aylık 15 bin 755 lira düzenli destek sağlıyoruz. Bu kapsamda sadece Ocak ayından bugüne kadar Denizli'ye 446 milyon liralık kaynak aktardık" diye konuştu.

"İki çocuk sahibi olan çiftlerin evlilik kredisi sıfırlanıyor"

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere sunulan evlilik kredisinin detaylarına da değinen Göktaş, uygulamanın gençlerin geleceğine yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu belirtti. Gabar'daki petrol, Filyos'taki doğal gaz ve maden gelirlerinin yüzde 20'sinin bu fona aktarıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"18-29 yaş arasındaki gençlerimize sunduğumuz bu kredi 2 yıl ödemesiz, sıfır faizli ve 4 yıl vadeli bir destek. Çiftlerimiz çocuk sahibi olduklarında kredilerini 12 ay erteliyoruz. İki çocuk sahibi olmaları durumunda ise bu borcu tamamen sıfırlıyoruz. Bununla da kalmıyoruz; evlilik kredisinden faydalanan gençlerimize işçi bulma kurumu alımlarında ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yaptığımız iş birliğiyle sosyal konut projelerinde öncelik tanıyoruz. Denizli'de bugüne kadar 2 bin 973 gencimizin yuva kurmasına vesile olduk, Türkiye genelinde ise 259 bin 402 gencimiz bu destekten yararlandı."

"Annelerimize çocukları 5 yaşına gelene kadar düzenli destek"

Doğum yardımları ve aile odaklı sosyal politikaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtilen Göktaş, "Her doğum yapan annemiz 'İlk Öğretmenim Aile' mobil uygulaması üzerinden başvurduğu takdirde doğum desteğimizden faydalanabiliyor. İkinci ve üçüncü çocuklarımız için her ay düzenli olarak çocuk 5 yaşına gelene kadar desteğimizi sürdürüyoruz. Denizli'de 12 bin 566 annemize doğum yardımı sağladık ve bu kapsamda kente 214,5 milyon lira kaynak aktardık. Türkiye genelinde ise düzenli ödeme alan 731 bin 644 annemiz bu imkandan yararlanıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş Denizli'ye müjdeleri ardı ardına sıraladı

Şehirdeki yeni yatırımların müjdesini de veren Bakan Göktaş, Denizli Merkez'de Çocuk Evleri Sitesi inşaatının devam ettiğini, Çivril ve Merkez'de Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi projelerinin sürdüğünü söyledi. Ayrıca Denizli'de 'Gündüzlü Yaşlı Bakım Modeli'ni hayata geçireceklerini belirten Göktaş, yaşlıların gündüz vakit geçirebileceği ve sosyalleşebileceği alanları en kısa sürede kente kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından salondakilerle sohbet eden ve talepleri dinleyen Bakan Göktaş, program sonunda bir bebeği kucağına alarak yakından ilgilendi. Bebeği öpüp bir süre kucağında taşıyan Göktaş, aileyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı