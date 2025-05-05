Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'den Özgür Özel'e Kınama Mesajı

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'den Özgür Özel'e Kınama Mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreni çıkışında saldırıya uğramasının ardından, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün sert bir kınama mesajı yayımladı. Ün, saldırıyı 'kirli teşebbüs' olarak nitelendirerek provokasyonu lanetledi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin çıkışında yapılan saldırı sonrası, kınama mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreni çıkışında fiziki saldırıya uğradı. Yaşanan olayın ardından birçok siyasi isimden kınama mesajı gelirken, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de saldırıya ilişkin sert bir açıklama yaptı.

Milletvekili Ün, açıklamasında saldırı için "kirli teşebbüs" ifadesini kullandı ve provokasyonu lanetledi. Ün, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu saldırı açık bir provokasyon girişimidir ve bu sinsi emeli tasarlayanlar bilmelidir ki, bu kirli teşebbüs önce Özgür Özel'in şahsında sonra milletimizin vicdanında yok olmaya mahkumdur" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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