Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Görevinden Ayrıldı

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, sosyal medyada yaptığı paylaşımla görevinden ayrıldığını duyurdu.

4 yıl önce Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Turhan Veli Akyol, görevini bıraktığını sosyal medyadan duyurdu. Kurum çalışanlarına ve kamuoyuna bir mesaj yayınlayan Akyol, bugün mesai bitimi itibariyle görevinden ayrıldığını kaydetti. Akyol paylaşımında; "Değerli hemşehrilerim, 06 Aralık 2019 Cuma günü Sayın Valimiz ve Sayın Bakanımızın takdir ve tensipleri ile başlamış olduğum İl Müdürlüğü görevimden, 24 Mayıs 2024 Cuma mesai bitimi itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım. Haklarınızı helal etmeniz istirhamıyla; tüm çalışma arkadaşlarımıza, sektör paydaşlarımıza, birlikte çalıştığımız kurum ve kuruluşlara, şahsıma ve kurumumuza emeği geçen herkese teşekkür eder selam ve saygılarımı arz ederim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ