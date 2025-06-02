Denizli'de Muhtarlık Ara Seçimleri Yapıldı

Denizli'de farklı sebeplerle boşalan muhtarlık ve ihtiyar heyetleri için 6 mahallede seçmenler sandık başına gitti. Yapılan ara secimde oy verme işlemi sabah 08: 00'de başlayıp 17: 00'de sona erdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Selçukbey Mahallesi Muhtarı Salih Bütün'ün ve Çivril İlçesi Emircik Mahallesi Muhtarı Ömür Kahraman'ın vefatı etmesi üzerine, yerine muhtarlık ara seçimi yapıldı. Ayrıca Tavas'ın Dereağzı ve Güzelköy Mahallelerinde farlı sebeplerden görevi bıraktıkları için boş kalan muhtarlık ve ihtiyar heyeti için sandık başına gidildi ve Acıpayam'ın Karahöyük ve Mevlütler Mahallelerinde boşalan muhtarlık koltuğu için ara seçim gerçekleştirildi.

Merkezefendi İlçesi Selçukbey Mahallesi'ndeki muhtarlık seçiminde 6 aday yarıştı. 14 bin 33 seçmenin bulunduğu mahallede, Lütfi Ege Anadolu Lisesi ve Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu'nda oylar kullanıldı. Oy sayımı sonucunda İlhan Sancar 786 oy alarak muhtar seçildi. Diğer adaylar ise; Burçin Kaya 739, Mevlüt Kocatürk 685, Yeşim Demir 468, Sadık Çoban 341 ve Baki Şensan 79 oy aldı. - DENİZLİ