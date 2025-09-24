Haberler

Denizli'de CHP'De Başkan Değişimi

Denizli'de CHP'De Başkan Değişimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Beyağaç ilçesinde gerçekleştirilen CHP ilçe kongresinde, mevcut başkan İsmail Demir'in kaybetmesiyle partinin yeni ilçe başkanı Cengiz Öztürk oldu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç ilçesinde gerçekleşen CHP ilçe kongresinde, mevcut başkan seçimi kaybedince görevde değişim yaşadı.

CHP Beyağaç İlçe Kongresinde mevcut başkan İsmail Demir ile Cengiz Öztürk yarıştı. 60 delegenin oy kullandığı seçimde, kullanılan 2 oy geçersiz sayıldı. Geçerli sayılan 58 oyun 34'ünü alan Cengiz Öztürk, partinin yeni ilçe başkanı oldu. Değişim rüzgarına kapılan mevcut başkan İsmail Demir ise seçimde 24 oy alabildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma

Tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan yayınladı

Eşini öldüresiye dövdü, yetmedi sosyal medyada yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.