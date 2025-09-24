Denizli'de CHP'De Başkan Değişimi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç ilçesinde gerçekleşen CHP ilçe kongresinde, mevcut başkan seçimi kaybedince görevde değişim yaşadı.

CHP Beyağaç İlçe Kongresinde mevcut başkan İsmail Demir ile Cengiz Öztürk yarıştı. 60 delegenin oy kullandığı seçimde, kullanılan 2 oy geçersiz sayıldı. Geçerli sayılan 58 oyun 34'ünü alan Cengiz Öztürk, partinin yeni ilçe başkanı oldu. Değişim rüzgarına kapılan mevcut başkan İsmail Demir ise seçimde 24 oy alabildi. - DENİZLİ