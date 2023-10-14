Denizli'de 7 ayrı şüpheli tutuklandı

JASAT timlerinden sonbahar temizliği

DENİZLİ - Denizli'de toplamda 477 suç kaydı olup 39 suçtan aranan 7 ayrı şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, sahte kimlik kullanarak kaçan toplamda 477 suç kaydı bulunup 39 suçtan aranan 7 şüpheli hakkında çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde 69 suç kaydı olup 7 ayrı suçtan aranan Nefiye A.(61), 67 suç kaydı olup 7 suçtan aranan Muhammet M.C.(25), 49 suç kaydı olup 4 suçtan aranan Raziye G.(42), 141 suç kaydı olup 14 suçtan aranan Çağla K.(26), 28 suç kaydı olup 2 suçtan aranan Gönül Y.(31), 73 suç kaydı olup 4 suçtan aranan Yıldız B.ve 50 suç kaydı olup 1 suçtan aranan Feride D.(27), ekiplerce saklandıkları yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.