Denizli'de 51 Düzensiz Göçmen Sınır Dışı Edildi
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Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda 51 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 84 umuma açık yer, 11 terminal ve 283 araç kontrol edildi. 258 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı ve yapılan sorgulamalarda 51'i düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sınır dışı edilen göçmenlerin işlemleri tamamlandı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmalarında 51 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda 84 umuma açık yer, 11 terminal ve 283 araç kontrol edilmiş olup 258 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda 51'i düzensiz göçmen olduğu tespit edilen yabancı uyruklu şahıs ekiplerce yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildi. - DENİZLİ