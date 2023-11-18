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Denizli'de 51 Düzensiz Göçmen Sınır Dışı Edildi

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda 51 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 84 umuma açık yer, 11 terminal ve 283 araç kontrol edildi. 258 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı ve yapılan sorgulamalarda 51'i düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sınır dışı edilen göçmenlerin işlemleri tamamlandı.