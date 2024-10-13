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Denizli Barosu'nun Yeni Başkanı Ufuk Kök Oldu

Denizli Barosu'nun Yeni Başkanı Ufuk Kök Oldu
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Denizli Barosu'nun 49. Olağan Genel Kurulunda, avukat Ufuk Kök, 557 oy alarak yeni Baro Başkanı seçildi. Diğer adaylar Jülide Keleş 523 oy, mevcut başkan Adnan Demirdöğer ise 460 oy aldı.

Denizli Barosu'nun 49. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimde avukat Ufuk Kök yeni Baro Başkanı seçildi.

Denizli Barosu'nun 49. Dönem Olağan Genel Kurulu Denizli Barosu Hizmet Binasında gerçekleşti. Baro seçimlerinde mevcut başkan Adnan Demirdöğer, Jülide Keleş ve Ufuk Kök aday oldu. Bin 500'den fazla üyenin oy kullandığı seçimlerde Ufuk Kök, 557 oy ile baronun yeni başkanı oldu. Jülide Keleş Yarışan 523 oy alırken, mevcut başkan Adnan Demirdöğer ise 460 oy aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ufuk Kök denizli

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